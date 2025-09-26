ETV Bharat / state

उत्तराखंड में दिव्यांगों के लिए लगेगा विशेष स्वास्थ्य शिविर, सीएम धामी ने अफसरों को दिए ये निर्देश

राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक लेते सीएम धामी ( फोटो सोर्स- X@ukcmo )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 26, 2025 at 4:54 PM IST 3 Min Read