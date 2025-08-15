मथुरा : मथुरा-वृंदावन में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम है. श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है. शुक्रवार की देर शाम भागवत भवन में ठाकुरजी को ढोल नगाड़े के साथ भव्य पोशाक अर्पण की गई. भक्त सिर पर पोशाक रखकर मंदिर परिसर में पहुंचे. इसी पोशाक में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मंदिर परिसर में मनाया जाएगा. शनिवार को भगवान श्री कृष्ण और राधा भक्तों को इसी पोशाक में दर्शन देंगे.

पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है. (Photo Credit; ETV Bharat)

भक्तों ने बनाई है भगवान की पोशाक : श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास के सचिव कपिल शर्मा ने बताया, यह दिव्य पोशाक भगवान श्री कृष्ण के भक्तों द्वारा बनाई गई है. आज भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के पोशाक में इंद्रधनुष के सभी सात रंग दिखाई देंगे. करोड़ों सनातन धर्म अनुयायियों और भगवान कृष्ण के भक्तों द्वारा ठाकुरजी को दिव्य आभूषण और इंद्रधनुष के रंग का पोशाक अर्पित किया गया है.

कृष्ण और राधा बनकर मथुरा पहुंचे भक्त. (Photo Credit; ETV Bharat)

पुष्प महल में विराजेंगे श्री कृष्ण : कपिल शर्मा ने बताया, भगवान कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव ऑपरेशन सिंदूर और सनातन धर्म के लिए समर्पित होगा. इस साल भगवान श्री कृष्ण सिंदूर पुष्प महल में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे. ऑपरेशन सिंदूर ने संपूर्ण राष्ट्र के गौरव को सम्मानित किया.

सीएम योगी करेंगे दर्शन-पूजन : वहीं सीएम योगी भी कल दर्शन-पूजन करेंगे. मथुरा दौरे पर सीएम योगी कई परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे. साथ ही, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर साधु-संतों का सम्मान करेंगे. सीएम योगी आदित्यनाथ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे.

3 हजार पुलिस कर्मी तैनात : मथुरा और वृंदावन में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है. देश-विदेश से आए श्रद्धालु ठाकुरजी के जन्मोत्सव के साक्षी बनने के लिए एकत्र हुए हैं. रातभर भजन-कीर्तन, रासलीला और जन्माभिषेक के कार्यक्रम चलेंगे. सुबह से ही मंदिर के गेट नंबर 1 और 3 पर श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं. SSP श्लोक कुमार ने बताया कि 16 अगस्त को मनाए जाने वाले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के लिए सुरक्षा कड़ी की गई है. 3 हजार पुलिसकर्मी, जिनमें पीएसी और आरएएफ के जवान शामिल हैं, सभी को सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया गया है.

ड्रोन कैमरे से रखी जा रही नजर : मथुरा और वृंदावन के मंदिरों की सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है. श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग्स लगाकर मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है. वॉच टावर से भी निगरानी की जा रही है. पूरे मंदिर क्षेत्र को 4 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है.

रेलवे ने चलाई चार स्पेशल ट्रेन : जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं के लिए भारतीय रेलवे और उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने पूरी तैयारी की है. भीड़ को देखते हुए चार स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. उत्तर मध्य रेलवे के आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से ट्रेन संख्या 01827 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से मथुरा 15 से 17 अगस्त तक संचालित होगी. ट्रेन संख्या 01828 मथुरा-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी का संचालन 16 अगस्त से 18 अगस्त तक किया जाएगा.

जबलपुर-निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन का संचालन भी किया जा रहा है. ट्रेन संख्या 01707 जबलपुर से रविवार को चलेगी. ट्रेन संख्या 01708 सोमवार को चलेगी. इन सभी ट्रेन का ठहराव आगरा कैंट स्टेशन और मथुरा स्टेशन पर है. उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से भी रोडवेज बसें चलाई जाएंगी. जो 18 अगस्त तक चलेंगी. आईएसबीटी, ईदगाह से बसें चलेंगी.

यह भी पढ़ें: जन्माष्टमी 2025; मथुरा पहुंचेंगे 50 लाख श्रद्धालु, बुंदेलखंड-राजस्थान-हरियाणा के 1 हजार कलाकार राधा-कृष्ण बन मचाएंगे धमाल

