ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को होगी कृषि पर विशेष चर्चा, मंत्री सदन में रखेंगी नुकसान का ब्यौरा - EXCESSIVE RAINFALL IN JHARKHAND

झारखंड में अत्यधिक वर्षा के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है. कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को राहत प्रदान करेगी.

excessive rainfall in Jharkhand
झारखंड विधानसभा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 25, 2025 at 8:46 PM IST

2 Min Read

रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार (26 अगस्त) को अतिवृष्टि की वजह से राज्य में खेती-बाड़ी की स्थिति और सरकार द्वारा अन्नदाताओं को राहत देने के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर विशेष चर्चा होगी. राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अतिवृष्टि से हुए नुकसान का डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश विभाग ने की है. उन्होंने कहा कि धान की रोपनी में हमने काफी हद तक डैमेज कंट्रोल कर लिया है.

माननीय सदस्य कृषि पर विशेष चर्चा में सकारात्मक सलाह देंः कृषि मंत्री

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का अभी तक जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है उसे वह सदन के पटल पर रखेंगी. उनका आग्रह विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों से यही होगा कि वह अपने सुझाव और अहम विचार रखें. कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार अब तिलहन, दलहन, मक्का एवं अन्य फसलों के नुकसान का अन्नदाताओं को मुआवजा देगी.

जानकारी देतीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की (Etv Bharat)

राज्य में अतिवृष्टि से ढाई से तीन हजार हेक्टेयर में फसल नुकसान का अनुमानः शिल्पी नेहा तिर्की

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि 26 अगस्त को सदन में कृषि पर विशेष चर्चा के दौरान अति वृष्टि की वजह से फसलों के हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट पटल पर रखेंगी. लेकिन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के कई जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसके अनुसार ढाई से तीन हजार हेक्टेयर में लगी फसल का नुकसान हुआ है. रांची, लोहरदगा, गुमला जैसे जिलों में अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ है.

यह भी पढ़ेंः

झारखंड में अत्यधिक बारिश का खेती पर बुरा असर, नुकसान के आकलन के लिखा जा रहा सभी डीसी को पत्र

बाजार में बिक रहे नकली खरपतवारनाशक, फसल हो रही बर्बाद, लाइसेंस निलंबित करने के निर्देश

भारी बारिश बनी किसानों के लिए मुसीबत, खेतों में पहुंचा गंगा नदी का पानी, हजार हेक्टेयर में लगी धान की फसल बर्बाद

रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार (26 अगस्त) को अतिवृष्टि की वजह से राज्य में खेती-बाड़ी की स्थिति और सरकार द्वारा अन्नदाताओं को राहत देने के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर विशेष चर्चा होगी. राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अतिवृष्टि से हुए नुकसान का डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश विभाग ने की है. उन्होंने कहा कि धान की रोपनी में हमने काफी हद तक डैमेज कंट्रोल कर लिया है.

माननीय सदस्य कृषि पर विशेष चर्चा में सकारात्मक सलाह देंः कृषि मंत्री

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का अभी तक जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है उसे वह सदन के पटल पर रखेंगी. उनका आग्रह विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों से यही होगा कि वह अपने सुझाव और अहम विचार रखें. कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार अब तिलहन, दलहन, मक्का एवं अन्य फसलों के नुकसान का अन्नदाताओं को मुआवजा देगी.

जानकारी देतीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की (Etv Bharat)

राज्य में अतिवृष्टि से ढाई से तीन हजार हेक्टेयर में फसल नुकसान का अनुमानः शिल्पी नेहा तिर्की

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि 26 अगस्त को सदन में कृषि पर विशेष चर्चा के दौरान अति वृष्टि की वजह से फसलों के हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट पटल पर रखेंगी. लेकिन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के कई जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसके अनुसार ढाई से तीन हजार हेक्टेयर में लगी फसल का नुकसान हुआ है. रांची, लोहरदगा, गुमला जैसे जिलों में अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ है.

यह भी पढ़ेंः

झारखंड में अत्यधिक बारिश का खेती पर बुरा असर, नुकसान के आकलन के लिखा जा रहा सभी डीसी को पत्र

बाजार में बिक रहे नकली खरपतवारनाशक, फसल हो रही बर्बाद, लाइसेंस निलंबित करने के निर्देश

भारी बारिश बनी किसानों के लिए मुसीबत, खेतों में पहुंचा गंगा नदी का पानी, हजार हेक्टेयर में लगी धान की फसल बर्बाद

For All Latest Updates

TAGGED:

SHILPI NEHA TIRKEYJHARKHAND AGRICULTURE MINISTERझारखंड में अत्यधिक वर्षा से नुकसानफसलों पर बारिश का प्रभावEXCESSIVE RAINFALL IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.