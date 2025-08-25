रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार (26 अगस्त) को अतिवृष्टि की वजह से राज्य में खेती-बाड़ी की स्थिति और सरकार द्वारा अन्नदाताओं को राहत देने के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर विशेष चर्चा होगी. राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अतिवृष्टि से हुए नुकसान का डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश विभाग ने की है. उन्होंने कहा कि धान की रोपनी में हमने काफी हद तक डैमेज कंट्रोल कर लिया है.

माननीय सदस्य कृषि पर विशेष चर्चा में सकारात्मक सलाह देंः कृषि मंत्री

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का अभी तक जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है उसे वह सदन के पटल पर रखेंगी. उनका आग्रह विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों से यही होगा कि वह अपने सुझाव और अहम विचार रखें. कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार अब तिलहन, दलहन, मक्का एवं अन्य फसलों के नुकसान का अन्नदाताओं को मुआवजा देगी.

जानकारी देतीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की (Etv Bharat)

राज्य में अतिवृष्टि से ढाई से तीन हजार हेक्टेयर में फसल नुकसान का अनुमानः शिल्पी नेहा तिर्की

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि 26 अगस्त को सदन में कृषि पर विशेष चर्चा के दौरान अति वृष्टि की वजह से फसलों के हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट पटल पर रखेंगी. लेकिन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के कई जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसके अनुसार ढाई से तीन हजार हेक्टेयर में लगी फसल का नुकसान हुआ है. रांची, लोहरदगा, गुमला जैसे जिलों में अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ है.

