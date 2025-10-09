ETV Bharat / state

जयपुर: पॉक्सो मामलों में चार साल की बालिका और नाबालिग पीड़िता को न्याय, दोषियों को 20-20 साल की सजा

जयपुर की विशेष अदालतों ने पॉक्सो मामलों में चार साल की बालिका और नाबालिग पीड़िता के दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई.

जिला न्यायालय जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 9, 2025 at 8:14 PM IST

जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 1 महानगर प्रथम ने चार साल की पीड़िता के बयान के आधार पर पॉक्सो प्रकरण के आरोपी रोहित मलाह को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 22 वर्षीय इस आरोपी पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण में पीड़ित बालिका की साक्ष्य पूर्णत: विश्वास करने योग्य है। पीड़िता न केवल अपने बयानों पर कायम रही, बल्कि प्रति परीक्षा में भी उसके बयानों में कोई विरोधाभास नहीं था. प्रकरण में साढ़े तीन साल की पीड़िता ने ऐसी पीड़ा झेली, जिसका वर्णन करना भी मुश्किल है. ऐसे में आरोपी के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता की बुआ ने 24 मई, 2024 को जवाहर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि तीन दिन पहले रात के समय वह अपने पति के साथ नीचे वाले कमरे में सो रही थी और पीड़िता व उसकी बेटी छत पर सो रही थी. छत पर बने पोर्शन में आरोपी अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था.

रात करीब साढ़े ग्यारह बजे पीड़िता के रोने की आवाज आई, जब पीड़िता को संभाला गया तो उसने पेट दर्द होने की बात कही. अगले दिन भी पीड़िता ने अपनी दादी को दर्द की शिकायत कर डॉक्टर को दिखाने की बात कही, लेकिन उसकी मां ने ध्यान नहीं दिया. दोबारा दर्द दोने पर पाड़िता ने बताया कि आरोपी ने उससे छेड़छाड़ की थी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत के सामने घटना को दोहराया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उसका परिवार पीड़िता की बुआ के घर रहता है और वह मकान खाली कराने के लिए उसे झूठा फंसा रही है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

चचेरी बहन को 20 साल की सजा: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म से जुड़े मामले में पीड़िता की चचेरी बहन और उसके परिचित अभियुक्त धीरज को बीस साल की सजा सुनाई है. पीठासीन अधिकारी अलका बंसल ने दोनों अभियुक्तों पर 1.80 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए प्रकरण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजा है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने 26 अक्टूबर, 2023 को सांगानेर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी चचेरी बहन उसे अपने दोस्त के निवास पर कार्यक्रम का कहकर ले गई थी। जब वह मौके पर पहुंची तो कोई कार्यक्रम नहीं था और सिर्फ अभियुक्त वहां मिला. इस दौरान चचेरी बहन उसके साथ रात को रुकी. वहीं अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 4 अक्टूबर और चचेरी बहन को 5 दिसंबर को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

पुलिस जांच में पता चला कि चचेरी बहन ने पीड़िता को कार्यक्रम का बहाना देकर अपने साथ ले गई थी. रात के वक्त तीनों एक ही कमरे में सोए थे, जहां अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उन्हें प्रकरण में फंसाया जा रहा है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त और पीड़िता की चचेरी बहन को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

दुष्कर्म मामले में सजाचार साल की बालिका से दुष्कर्मदोषियों को 20 साल की सजाPOCSO CASE

