जयपुर: पॉक्सो मामलों में चार साल की बालिका और नाबालिग पीड़िता को न्याय, दोषियों को 20-20 साल की सजा

जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 1 महानगर प्रथम ने चार साल की पीड़िता के बयान के आधार पर पॉक्सो प्रकरण के आरोपी रोहित मलाह को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 22 वर्षीय इस आरोपी पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण में पीड़ित बालिका की साक्ष्य पूर्णत: विश्वास करने योग्य है। पीड़िता न केवल अपने बयानों पर कायम रही, बल्कि प्रति परीक्षा में भी उसके बयानों में कोई विरोधाभास नहीं था. प्रकरण में साढ़े तीन साल की पीड़िता ने ऐसी पीड़ा झेली, जिसका वर्णन करना भी मुश्किल है. ऐसे में आरोपी के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता की बुआ ने 24 मई, 2024 को जवाहर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि तीन दिन पहले रात के समय वह अपने पति के साथ नीचे वाले कमरे में सो रही थी और पीड़िता व उसकी बेटी छत पर सो रही थी. छत पर बने पोर्शन में आरोपी अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था.

रात करीब साढ़े ग्यारह बजे पीड़िता के रोने की आवाज आई, जब पीड़िता को संभाला गया तो उसने पेट दर्द होने की बात कही. अगले दिन भी पीड़िता ने अपनी दादी को दर्द की शिकायत कर डॉक्टर को दिखाने की बात कही, लेकिन उसकी मां ने ध्यान नहीं दिया. दोबारा दर्द दोने पर पाड़िता ने बताया कि आरोपी ने उससे छेड़छाड़ की थी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत के सामने घटना को दोहराया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उसका परिवार पीड़िता की बुआ के घर रहता है और वह मकान खाली कराने के लिए उसे झूठा फंसा रही है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.