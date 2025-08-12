ETV Bharat / state

25 साल पहले हुए मालपुरा सांप्रदायिक दंगे के दौरान दोहरे हत्याकांड के 13 आरोपी बरी, कोर्ट ने की ये टिप्पणी - SPECIAL COURT FOR COMMUNAL RIOT

साल 2000 में हुए सांप्रदायिक दंगे के दौरान दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया.

SPECIAL COURT ACQUITTED 13 ACCUSED, ACQUITTED 13 ACCUSED OF MURDER
सांप्रदायिक दंगा मामलों की विशेष अदालत का फैसला. (ETV Bharat jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2025 at 6:51 PM IST

3 Min Read

जयपुरः सांप्रदायिक दंगा मामलों की विशेष अदालत ने 25 साल पहले टोंक के मालपुरा में हुए सांप्रदायिक दंगे के दौरान हुए दोहरे हत्याकांड के 13 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है. पीठासीन अधिकारी श्वेता गुप्ता ने आरोपी रतनलाल, किशनलाल, रामस्वरूप, देवकरण, श्योजीराम, रामकिशोर, सुखलाल, छोटू, बच्छराज, किस्तुर, हीरालाल, सत्यनारायण और किशनलाल को बरी करते हुए कहा कि प्रकरण में तीन जांच अधिकारी रहे, लेकिन फिर भी मामले की ठीक तरह से जांच नहीं की गई.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि दस जुलाई, 2000 को मोहम्मद अली और सलीम की हत्या हुई थी. प्रकरण में शहजाद ने मालपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि समुदाय विशेष के लोगों ने उसके भाई मोहम्मद सलीम और चाचा मोहम्मद अली की हत्या की है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने 22 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

पढ़ेंः मालपुरा दंगा के दौरान हत्या करने वाले आठ अभियुक्तों को आजीवन कारावास

पुलिस ने पर्याप्त जांच नहीं की हैः बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वीके बाली और अधिवक्ता सोनल दाधीच ने अदालत को बताया कि मामले में पुलिस ने पर्याप्त जांच नहीं की है. एफआईआर दर्ज कराने वाले ने भी किसी अन्य की सूचना पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. वहीं, घटना के समय मौके पर धारा 144 लगी हुई थी. ऐसे में पुलिस ने जिन लोगों को चश्मदीद गवाह बताया है, उनकी मौके पर उपस्थिति संदेहजनक थी. इसके अलावा पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद नहीं किया. इसके साथ ही एक के अलावा अन्य आरोपियों की शिनाख्त परेड भी नहीं कराई गई. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है.

पढ़ेंः Tonk Violence : मालपुरा दंगे के दौरान हत्या का मामला, विशेष अदालत ने पांच आरोपियों को किया बरी

यह है पूरा मामलाः गौरतलब है कि 22 आरोपियों में से 8 आरोपियों को हाईकोर्ट पूर्व में डिस्चार्ज कर चुका है. वहीं, एक अन्य को नाबालिग मानते हुए उसके प्रकरण को बाल न्यायालय में भेजा गया था. वहीं, शेष 13 आरोपियों को मंगलवार को अदालत ने बरी कर दिया. दो अन्य लोगों की हत्या के दूसरे मामले में इन्हीं 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है. विशेष अदालत उस मामले में 24 अगस्त को फैसला सुनाएगी. जानकारी के अनुसार साल 2000 में मालपुरा में दो संप्रदायों के बीच दंगा हुआ था. इसमें एक पक्ष से हरिराम और कैलाश माली की मौत हो गई थी. वहीं, दूसरे पक्ष के भी चार लोगों की मौत हुई थी. दोनों पक्षों की ओर से मामले दर्ज कराए गए थे. हरिराम की मौत के मामले में अदालत इस्लाम, मोहम्मद इशाक, अब्दुल रज्जाक, इरशाद, मोहम्मद जफर, साजिद अली, बिलाल अहमद और मोहम्मद हबीब को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है. वहीं, कैलाश माली की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को अदालत ने बरी किया था.

जयपुरः सांप्रदायिक दंगा मामलों की विशेष अदालत ने 25 साल पहले टोंक के मालपुरा में हुए सांप्रदायिक दंगे के दौरान हुए दोहरे हत्याकांड के 13 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है. पीठासीन अधिकारी श्वेता गुप्ता ने आरोपी रतनलाल, किशनलाल, रामस्वरूप, देवकरण, श्योजीराम, रामकिशोर, सुखलाल, छोटू, बच्छराज, किस्तुर, हीरालाल, सत्यनारायण और किशनलाल को बरी करते हुए कहा कि प्रकरण में तीन जांच अधिकारी रहे, लेकिन फिर भी मामले की ठीक तरह से जांच नहीं की गई.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि दस जुलाई, 2000 को मोहम्मद अली और सलीम की हत्या हुई थी. प्रकरण में शहजाद ने मालपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि समुदाय विशेष के लोगों ने उसके भाई मोहम्मद सलीम और चाचा मोहम्मद अली की हत्या की है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने 22 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

पढ़ेंः मालपुरा दंगा के दौरान हत्या करने वाले आठ अभियुक्तों को आजीवन कारावास

पुलिस ने पर्याप्त जांच नहीं की हैः बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वीके बाली और अधिवक्ता सोनल दाधीच ने अदालत को बताया कि मामले में पुलिस ने पर्याप्त जांच नहीं की है. एफआईआर दर्ज कराने वाले ने भी किसी अन्य की सूचना पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. वहीं, घटना के समय मौके पर धारा 144 लगी हुई थी. ऐसे में पुलिस ने जिन लोगों को चश्मदीद गवाह बताया है, उनकी मौके पर उपस्थिति संदेहजनक थी. इसके अलावा पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद नहीं किया. इसके साथ ही एक के अलावा अन्य आरोपियों की शिनाख्त परेड भी नहीं कराई गई. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है.

पढ़ेंः Tonk Violence : मालपुरा दंगे के दौरान हत्या का मामला, विशेष अदालत ने पांच आरोपियों को किया बरी

यह है पूरा मामलाः गौरतलब है कि 22 आरोपियों में से 8 आरोपियों को हाईकोर्ट पूर्व में डिस्चार्ज कर चुका है. वहीं, एक अन्य को नाबालिग मानते हुए उसके प्रकरण को बाल न्यायालय में भेजा गया था. वहीं, शेष 13 आरोपियों को मंगलवार को अदालत ने बरी कर दिया. दो अन्य लोगों की हत्या के दूसरे मामले में इन्हीं 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है. विशेष अदालत उस मामले में 24 अगस्त को फैसला सुनाएगी. जानकारी के अनुसार साल 2000 में मालपुरा में दो संप्रदायों के बीच दंगा हुआ था. इसमें एक पक्ष से हरिराम और कैलाश माली की मौत हो गई थी. वहीं, दूसरे पक्ष के भी चार लोगों की मौत हुई थी. दोनों पक्षों की ओर से मामले दर्ज कराए गए थे. हरिराम की मौत के मामले में अदालत इस्लाम, मोहम्मद इशाक, अब्दुल रज्जाक, इरशाद, मोहम्मद जफर, साजिद अली, बिलाल अहमद और मोहम्मद हबीब को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है. वहीं, कैलाश माली की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को अदालत ने बरी किया था.

For All Latest Updates

TAGGED:

SPECIAL COURT ACQUITTED 13 ACCUSEDACQUITTED 13 ACCUSED OF MURDERMALPURA COMMUNAL RIOT CASEकोर्ट ने 13 आरोपियों को किया बरीSPECIAL COURT FOR COMMUNAL RIOT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

BSF ने भारत-पाक बॉर्डर एरिया में पकड़ी 8.50 करोड़ रुपए की हेरोइन

मोदी कैबिनेट की चार नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी, ₹4600 करोड़ का होगा निवेश

मूंग, चना या मटर की जगह अंकुरित गेहूं को रोजाना अपने आहार में करें शामिल, फायदे इतने कि डॉक्टर के पास जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत

खाद्य वस्तुओं के दाम गिरे, पिछले आठ सालों में खुदरा महंगाई दर सबसे कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.