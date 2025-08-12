गया: आपको याद है गया के विराज कुमार, जो जनवरी 2025 में आयोजित 'परीक्षा पे चर्चा' का हिस्सा बने थे. उन्होंने पीएम मोदी से बेबाक तरीके से उनके सफल लीडरशिप को लेकर सवाल पूछे थे. एक बार फिर विराज सूर्खियों में आ गए हैं, क्योंकि जनवरी 2025 में आयोजित 'परीक्षा पे चर्चा' का एपिसोड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है. विराज ने ईटीवी भारत के जरिए खुशी जाहिर की है.

12वीं कक्षा के छात्र हैं विराज: विराज सरकारी विद्यालय टी मॉडल स्कूल के छात्र हैं. अभी वे 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं. वो गया शहर के दुखहरनी मंदिर के समीप के रहने वाले हैं. विराज के पिता मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं. दादा पहले राजनीति में थे, लेकिन अब सक्रिय रूप से राजनीति में नहीं हैं. मां गृहिणी हैं और भाई एमआर काम काम करते हुए पिता का सहयोग करते हैं.

बिहार का किया था प्रतिनिधित्व: जनवरी 2025 में आयोजित 'परीक्षा पे चर्चा' के एपिसोड के लिए सभी राज्यों से चयनित छात्र शामिल हुए थे. उसी में विराज कुमार थे, जिन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया था. विराज ने रील और रियल लाइफ के सब्जेक्ट पर आर्टिकल लिखा था जिसके आधार पर उनका चयन बिहार से पीएम नरेंद्र मोदी के साथ 'परीक्षा पे चर्चा' के लिए हुआ था.

'बिहार का लड़का और राजनीति का सवाल': विराज के सवाल पूछने पर पीएम मोदी ने कहा था कि 'बिहार का लड़का राजनीति की बात ना करे. यह हो नहीं सकता'. विराज ने बिहार और गया का परिचय ऐसे कराया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसे नोटबुक में लिखा था और बिहार की खूब तारीफ की थी.

2018 से चल रहा है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम : माय गवर्नमेंट के सहयोग से प्रधानमंत्री का वर्ष 2018 से 'परीक्षा पे चर्चा' का कार्यक्रम चल रहा है. जनवरी 2025 में इस कार्यक्रम का 8वां एपिसोड प्रसारित किया गया था. इस एपिसोड के लिए 1 महीने में 3.53 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा पंजीकरण किया गया था. जिससे इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है. साथ ही 21 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे टेलीविजन पर देखा था.

'' ये एपिसोड देश ही नहीं, बल्कि विदेशों तक इतना वायरल हुआ था कि इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, जो खुशी की बात है. इसमें पीएम मोदी ने परीक्षा के दौरान छात्रों को तनाव मुक्त रहने के टिप्स दिए थे. यह काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि 9, 10 और 12वीं के छात्रों के लिए यह नये संदेश के रूप में था''. - विराज कुमार, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल छात्र

पीएम मोदी ने बिहार की थी तारीफ: छात्र विराज कुमार बताते हैं कि कार्यक्रम में मैंने बिहार की ओर से प्रतिनिधित्व किया था. इसी बीच मैं प्रधानमंत्री मोदी के मुख से बिहार की तारीख करवाने में भी सफल रहा. उन्होंने कहा कि 2025 का 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम बिल्कुल नये अंदाज में था. यह कार्यक्रम करीब ढाई घंटे तक चला. इसमें काफी समय तक बिहार की बातें होती रही.

लीडरशिप को लेकर पूछा था सवाल: विराज ने आगे बताया कि इसमें मैंने कई प्रश्न पीएम नरेंद्र मोदी से पूछे थे. एक लीडरशिप से जुड़ा सवाल भी पूछा था कि विभिन्न पदों पर रहते हुए आप सफल लीडरशिप कैसे कर लेते हैं. जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बिहार का लड़का राजनीति की बात ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता. बिहार के लोग काफी तेजस्वी होते हैं.

अलग अंदाज में दिया था अपना परिचय: पीएम ने जब मुझसे पूछा था कि आप बिहार के किस जिले से हैं, तब मैंने बिहार के साथ-साथ अपने जिले के बारे में बताया था, जो बिल्कुल अलग अंदाज में था. मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष कहा था कि मैं बिहार के उस जिले से हूं, जहां भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. मैं बिहार के उस जिले से हूं, जहां भगवान विष्णु के साक्षात चरण चिन्ह विराजमान हैं.

मैं बिहार के उस जिले से हूं, जहां एक ओर फल्गु नदी तो दूसरी ओर पौराणिक कथाएं हैं. मैं बिहार के उस जिले से हूं, जहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग अपने पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर पिंडदान करने आते हैं. इन बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबुक निकालकर उसे लिखा था. उन्होंने मेरी तारीफ भी की थी, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी.

