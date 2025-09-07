ETV Bharat / state

पितृपक्ष में इस बार विशेष संयोग : चंद्र ग्रहण के साथ शुरू हो रहा श्राद्ध पक्ष, सूर्य ग्रहण के साथ होगा समापन

ग्रहण के दौरान क्या करें क्या न करें : पंडित पुरुषोत्तम गौड़ ने बताया कि ग्रहण के दौरान जाप हवन का बहुत महत्व होता है. इस दौरान यदि जगे हुए हैं और जाप हवन करते हैं, तो वो बहुत जल्दी फल देने वाले सिद्ध होते हैं. सूतक के दौरान संध्या को आरती करना भी निषेध रहेगा. यहां तक की बड़े-बड़े मंदिरों के पट भी बंद रहेंगे. उन्होंने बताया कि बालक और रोगी को छोड़कर के ग्रहण के सूतक के दौरान भोजन करना भी निषेध माना गया है. चूंकि इसके साथ ही श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो रहा है और जो लोग पूर्णमासी का श्राद्ध करते हैं. उन्हें 12:57 से पहले ही अपने पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर देना चाहिए.

यूं रहेगा चंद्र ग्रहण का समयकाल : खग्रास चंद्र ग्रहण भारत के सभी हिस्सों में दिखाई देने वाला है. पूरे देश में ग्रहण की शुरुआत से लेकर अंत तक उपच्छाया सहित ग्रहण के सभी चरण दिखाई देंगे. ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ ने बताया कि चंद्र ग्रहण का सूतक दोपहर 12:57 पर लगेगा और ग्रहण रात को 9:57 पर पूर्णतया प्रारंभ हो जाएगा. इसके बाद ग्रहण मध्य रात्रि 11:41 पर समाप्त होने की स्थिति बनेगी. 12:30 पर ग्रहण का मोक्ष होगा और मध्य रात्रि 2:27 पर ग्रास मान परिणाम अवधी संपन्न होगी. कुल मिलाकर ग्रहण की अवधि 3 घंटे 30 मिनट का रहने वाली है. ग्रहण के दौरान शयन काल रहेगा. ऐसे में अपने खाने की सामग्री में कुशा-डाभ जरूर रखें.

जयपुर : भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर रविवार को खग्रास चंद्र ग्रहण के साथ श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है. करीब 100 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण और समापन सूर्य ग्रहण के साथ होगी. वहीं इस बार 16 के बजाय श्राद्ध के 15 दिन होंगे. तृतीता और चतुर्थी तिथि एक ही दिन रहेगी.

इस बार 15 दिन का रहेगा पितृपक्ष : इस बार का श्राद्ध 16 दिन का न रह करके 15 दिन के रहेंगे. 10 सितंबर को तृतीय और चतुर्थी दोनों तिथि साथ रहेंगी. इसी तरह से श्राद्ध के दौरान अपने पूर्वजों की तिथि ( दाह संस्कार की तिथि) होती है, उस पर उनका श्राद्ध निकाला जाता है और तर्पण भी करते हैं. श्राद्ध के दौरान देश-दुनिया में कहीं पर भी रहने वाले लोगों को अपने पूर्वजों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए. श्राद्ध के दौरान चींटी, कौआ, श्वान, गाय और ब्राह्मण को जरूर अन्न दान करना चाहिए. ब्राह्मण को सम्मान में अपने परिजन मान करके उन्हें भोजन कराना चाहिए और परिवारजन को जो भी प्रिया था, उसे जरूर भेंट करनी चाहिए. और यदि कोई श्राद्ध में चूक हो जाती है या छूट जाता है तो पितृ पक्ष की अमावस्या पर भूल चूक सभी श्राद्ध संपन्न होते हैं. इस बार अमावस्या 21 सितंबर की रहने वाली है.

ऐसा न करें : पंडित पुरुषोत्तम गौड़ ने बताया कि आजकल कुछ लोग होटल में जाकर भोजन बनवाकर ब्राह्मणों को वहां भोजन करा कर विदा कर देते हैं, या फिर बने बनाए खीर पुए जगदीश जी महाराज गोनेर या किसी हलवाई से लाकर के ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं. पर ये प्रक्रिया काफी हद तक ठीक नहीं है. ठीक यही है कि घर में पकवान बना करके भोग लगाए, श्राद्ध का तर्पण करें और उसके बाद ब्राह्मण को बुला करके भोजन करवाकर सभी परिवारजन उन्हें प्रणाम करें, पैर छुए और उन्हें भेंट दें, ब्राह्मणों को पान जरूर खिलाएं.

इसे भी पढ़ें: आज लगेगा चंद्र ग्रहण, जानें सूतक, समय और धार्मिक महत्व

तीर्थराज मचकुंड पर पितरों को तर्पण : वहीं धौलपुर में रविवार को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से सोलह दिवसीय पितृपक्ष की शुरुआत हो गई. जिले के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड समेत नदियों पर जिले भर में पितरों को आस्था पूर्वक दर्पण किया गया है. आचार्य बृजेश शास्त्री ने बताया पितृ पक्ष के पहले दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है. लेकिन ग्रहण का पितृ पक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. उन्होंने बताया 11:57 से ग्रहण शुरू होगा. उससे पूर्व पितरों को तर्पण कर सकते हैं और ब्राह्मणों को भोजन भी करा सकते हैं. श्राद्ध पक्ष का समापन 21 सितम्बर को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के साथ होगा.

तीर्थराज मचकुंड पर पितरों को तर्पण (फोटो ईटीवी भारत धौलपुर)

सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है. श्राद्ध शब्द 'श्रद्धा' से बना है, जिसका मतलब है पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा भाव. हमारे अंदर प्रवाहित रक्त में हमारे पितरों के अंश हैं, जिसके कारण हम उनके ऋणी होते हैं और यही ऋण उतारने के लिए श्राद्ध कर्म किये जाने का विधान बताया गया है. पौराणिक मान्यता के मुताबिक पितृपक्ष में किये गए श्राद्ध-तर्पण, पिंडदान इत्यादि कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को तो शांति प्राप्त होती ही है, साथ ही कर्ता को भी पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है. विद्वान बताते हैं श्राद्ध या तर्पण करने से अनुरूप फल प्राप्त होते हैं. इसके अलावा रोहिणी मुहूर्त श्राद्ध कर्म के लिए सबसे शुभ माने जाते हैं. श्राद्ध करने के लिए किसी योग्‍य ब्राह्मण को घर पर बुलाकर मंत्रों का उच्‍चारण करें और पूजा के बाद जल से तर्पण करें. इसके बाद गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भोजन निकालें. इन जीवों को भोजन देते समय अपने पितरों का स्‍मरण जरूर करें.

देवलोक से धरती पर आते पूर्वज : आचार्य बृजेश शास्त्री ने बताया सनातन धर्म में पितृपक्ष को कनागत भी कहा जाता है. राजा कर्ण ने कनागत की शुरुआत की थी. द्वापर युग से पितृपक्ष की परंपरा चली जा रही है. पितृ पक्ष की शुरुआत होते ही देवलोक से पूर्वज धरती पर आ जाते हैं. जिनको आस्था पूर्वक तर्पण किया जाता है. पितरों के आशीर्वाद से परिवार में सुख समृद्धि एवं वैभव बना रहता है.