ETV Bharat / state

सेकंड हैंड फोन लेने से पहले हो जाएं सावधान, चोरी का हो सकता है आपका फोन

साउथ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस ने खोए या चोरी हुए फोन को उनके मालिकों को सौंपा, दिल्ली पुलिस चला रही विशेष अभियान

खोए या चोरी हुए फोन पाकर खिले चेहरे
खोए या चोरी हुए फोन पाकर खिले चेहरे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 6, 2025 at 8:45 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने गुम हुए और चुराए गए मोबाइल फोन का पता लगाकर उनके मालिकों को सौंपा है. ऐसे 101 मोबाइल को आज शनिवार को उनके मालिकों को सुपर्द किया गया है, जिसको लेकर जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी समित झा ने बताया कि यह अभियान लगातार साउथ दिल्ली पुलिस चला रही है.

उन्होंने बताया कि 2 महीने में करीब 400 मोबाइल फोन रिकवर किए जा चुके हैं, जिसके लिए ओप्रेशन सेल के स्पेशल स्टाफ, AATS और कई थानों की टीम को छानबीन के लिए लगाया गया था, जिन्होंने टेक्निकल सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज की जांच से इन फोन को बरामद किया है.

करीब 400 मोबाइल फोन रिकवर किए गए: बरामद मोबाइल को उनके 101 ओनर को फर्स्ट फेज में दे दिया गया है. बाकी को भी जल्द दिया जाएगा. दिल्ली पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि जब भी फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो उसकी रिपोर्ट जरूर कराएं. भारत सरकार के संचार साथी पोर्टल पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं. क्योंकि सरकार का CEIR पोर्टल आपके गुम हुए फोन को ट्रैक करने में मदद करेगा.

सुमित झा, एडिशनल डीसीपी, दिल्ली (ETV Bharat)

'मोबाइल गुम होने पर रिपोर्ट जरूर दर्ज करवाएं': एडिशनल डीसीपी सुमित झा ने कहा कि लोगों के चोरी और खोए हुए कई फोन का इस्तमाल क्राइम में भी किया जा रहा था. अक्सर लोगों के द्वारा चोरी हुए मोबाइल फोन या गुम हुए मोबाइल फोन की रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई जाती और तो और कई लोग सेकंड हैंड मोबाइल फोन ले लेते हैं लेकिन उनका चेक नहीं करते कि यह मोबाइल फोन कहीं चोरी का तो नहीं है.

पुलिस की जनता से अपील: ऐसे में उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि आप मार्केट या किसी व्यक्ति से पुराना फोन ले तो उसकी जांच आवश्यक कर ले, CEIR पोर्टल पर आपको मोबाइल फोन से जुड़ी कई जानकारी मिल सकती है और तो और वहां पर आप अपने फोन को भी चेक कर सकते हैं कहीं यह फोन चोरी का तो नहीं है.

खोए या चोरी हुए फोन को उनके मालिकों को सौंपा (ETV Bharat)

लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस का हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि हमें तो जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि अब हमारा मोबाइल फोन हमें वापस मिल सकेगा.



यह भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI POLICE ON STOLEN PHONESHUNDREDS OF MOBILE RECOVEREDदिल्ली पुलिस का विशेष अभियानCAMPAIGN FOR MISSING STOLEN MOBILES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.