कोडरमा में आदिम जनजातियों के उत्थान की पहल, बिरहोर समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास
कोडरमा में आदिम जनजाति बिरहोरों के जीवन शैली में सुधार को लेकर प्रयास किया जा रहा है. इनके लिए स्पेशल शिविर लगया गया.
Published : October 12, 2025 at 11:27 AM IST
कोडरमा: आदिम जनजाति बिरहोर और मुंडा समुदाय के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कोडरमा जिले में प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं. इन समुदायों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन उनके घरों तक पहुंच रहा है.
आधारभूत दस्तावेजों पर जोर
कोडरमा के विभिन्न प्रखंडों में निवास करने वाले बिरहोर और मुंडा समुदाय अभी भी सामाजिक मुख्यधारा से काफी दूर हैं. झारखंड की सभ्यता और संस्कृति की पहचान माने जाने वाले इन आदिम जनजातियों के सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रशासन ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जोड़ने की पहल शुरू की है. इसके तहत सबसे पहले इन परिवारों के आधारभूत दस्तावेजों को मजबूत किया जा रहा है. बिरहोर परिवारों के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं.
शिविरों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ
प्रशासन द्वारा आयोजित शिविरों के जरिए बिरहोर परिवारों को आयुष्मान कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा जा रहा है. इन शिविरों में चिकित्सा जांच भी की जा रही है. बिरहोर समुदाय इन प्रयासों से उत्साहित है और उन्हें उम्मीद है कि इन पहलों से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा.
स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान
बिरहोरों की जीवनशैली में सुधार के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ा जा रहा है, ताकि उनकी शिक्षा की नींव मजबूत हो. इसके अलावा, हर शनिवार को चिकित्सकों की टीम इन समुदायों के बीच पहुंचकर स्वच्छता और बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैला रही है.
उपायुक्त का बयान
उपायुक्त ऋतुराज ने बताया कि बिरहोरों के सामाजिक स्तर में सुधार के लिए उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ उनके निवास क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि एक अभियान के तहत बिरहोरों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे वर्तमान परिवेश के अनुरूप बेहतर जीवन जी सकें.
मुख्यधारा से जुड़ने की उम्मीद
केंद्र सरकार के जनजातीय कल्याण के प्रयासों से आने वाले समय में इन आदिम जनजाति परिवारों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में सफलता मिलने की उम्मीद है. जब बिरहोर परिवारों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा, तो निश्चित रूप से उनकी जीवनशैली में सुधार होगा.
