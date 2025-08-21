लखनऊ : पितृपक्ष में पिंडदान और तर्पण के लिए बिहार के गया जाने वाले उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं को अब दिक्कत नहीं होगी. योगी सरकार ने यात्रा के लिए विशेष परिवहन सेवा शुरू की है. अंतरराज्यीय बस संचालन के तहत सारनाथ, वाराणसी से बोधगया के लिए बस सेवा संचालित होगी.

लखनऊ से मुजफ्फपुर के लिए और मेरठ से सोनीपत (हरियाणा) के लिए भी बसों का संचालन शुरू किया गया है. यह बसें सप्ताह में सातों दिन चलेंगी. इन बसों में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है. आरामदायक सीटें और दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी.

वाराणसी कैंट से रात 8 बजे चलेगी बस : उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयायशंकर सिंह ने बताया कि बस सेवा पितृपक्ष में जाने वाले श्रद्धालुओं के दृष्टिगत शुरू की गई है. इससे गया जाकर पिंडदान करने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी. वाराणसी (कैंट) से संचालित बस चन्दौली-सासाराम-औरंगाबाद-शेरघाटी-गया (बिहार) तक के लिए संचालित होगी.

मुजफ्फरपुर के लिए भी चलेगी बस : मंत्री ने कहा, इस रूट के यात्रियों को इसका सीधा लाभ होगा. वाराणसी स्टेशन से रात आठ बजे चलकर बस सुबह चार बजे बिहार के गया पहुंचेगी. बस का किराया वाराणसी से बिहार तक 465 रुपये निर्धारित किया गया है. लखनऊ (आलमबाग बस टर्मिनल) से मुजफ्फरपुर का किराया 862 रुपये निर्धारित किया गया है. बस लखनऊ से रात दो बजे चलकर बाराबंकी, अयोध्या, गोरखपुर, तुमकुही, गोपालगंज होते हुए दूसरे दिन सुबह चार बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी.

मेरठ-सोनीपत वाली बसें तीन फेरे लगाएंगी : इसी तरह मेरठ से सोनीपत के लिए चलने वाली बसें दिन में तीन फेरे लगाएंगी. यह बस बड़ौत डिपो से सुबह साढ़े छह बजे, 10ः50 बजे और 15ः50 बजे चलकर सोनीपत जाएंगी. परिवहन मंत्री ने बताया कि बस संचालन से प्राइवेट व्हीकल पर श्रद्धालुओं की निर्भरता कम होगी, साथ ही खर्च और समय भी बचेगा. उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पितृपक्ष में गया जाते हैं. उनकी सुविधा को देखते हुए परिवहन निगम ने मंथन किया कि यूपी से बिहार को जोड़ते हुए बस संचालन किया जाए. सब कुछ ठीक रहा तो बस संचालन को नियमित करने पर विचार किया जाएगा.

