रांची: राजधानी रांची में सोमवार को वज्रपात से बचाव के लिए विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने समाहरणालय परिसर से Mitigation Project for Lightning Safety (MPLS) Awareness Programme के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह अभियान गृह मंत्रालय, भारत सरकार की पहल पर शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य वज्रपात से होने वाली जनहानि और क्षति को कम करना है.

जिले के चार प्रखंडों में पहुंचेगा जागरूकता रथ

यह रथ 18 अगस्त से 3 सितंबर 2025 तक जिले के चार प्रखंडों रातू, नामकुम, ओरमांझी और सोनाहातू में चलेगा. अभियान के दौरान प्रत्येक प्रखंड में चार-चार स्थानों का चयन किया गया है, जिनमें स्कूल, बाजार, स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत भवन शामिल हैं. कुल मिलाकर 16 प्रमुख स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे, जहां स्थानीय लोगों को वज्रपात से बचाव की जानकारी दी जाएगी.

वज्रपात सुरक्षा रथ का जायजा लेते डीसी (ETV BHARAT)

कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अक्सर लोग वज्रपात के शिकार हो जाते हैं. बरसात के मौसम में खुले मैदान या पेड़ों के नीचे खड़े रहने, मोबाइल और बिजली के उपकरणों का उपयोग करने जैसी आदतें जानलेवा साबित होती हैं. इसी कारण लोगों को समय रहते सही जानकारी और सतर्कता की जरूरत है.

लोगों को वज्रपात से बचाव की दी जाएगी जानकारी: डीसी

उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है कि इस अभियान के जरिए अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षा उपायों से अवगत कराया जाए. उन्होंने कहा कि लोगों को खुले मैदान में वज्रपात के समय शरण न लेने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने और घर के भीतर रहते समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न करने जैसी बातों की जानकारी दी जाएगी.

इस अभियान में M/S Global Media सहयोग कर रही है. उनकी टीम के सदस्य जागरूकता रथ के माध्यम से गांवों और कस्बों में नुक्कड़ नाटक, ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति और पर्चे बांटकर लोगों को जागरूक करेंगे.

इस एप से वज्रपात अलर्ट की मिलेगी जानकारी

जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे मोबाइल फोन में ‘सचेत’ और ‘दामिनी’ एप जरूर डाउनलोड करें. इन एप्स के जरिए लोगों को समय पर वज्रपात की चेतावनी मिल सकेगी, जिससे जानमाल की हानि को रोका जा सकेगा. अभियान के दौरान प्रशासन ने सभी विभागों और स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि इस पहल से जिले में वज्रपात से होने वाली घटनाओं और मौतों में कमी आएगी.

