दीपावली और छठ पर यात्रियों को राहत देने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किए गए विशेष इंतजाम, जानें
आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि होल्डिंग एरिया तैयार किए जाने के साथ 1000 जवानों की तैनाती भी की जा रही है.
Published : October 10, 2025 at 3:44 PM IST
नई दिल्ली: दीपावली व छठ पर्व पर घर लौटने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं. यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अजमेरी गेट की ओर करीब 8,000 यात्रियों की क्षमता वाला विशेष होल्डिंग एरिया तैयार किया है. यह क्षेत्र फुटओवर ब्रिज से विभिन्न प्लेटफॉर्मों से जोड़ा गया है. इसमें टिकट काउंटर, पूछताछ केंद्र, सूचना बोर्ड, खानपान स्टॉल और बैठने आदि की व्यवस्था की गई है.
यह व्यवस्था मुख्य रूप से जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए की गई है. विशेष सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित कैमरे लगाने की भी योजना है, जो अपराधियों की पहचान कर लेंगे. इस विशेष एरिया से केवल वैध टिकट धारकों को ही प्लेटफॉर्म में प्रवेश मिलेगा. वहीं स्लीपर व एसी कोच के यात्रियों के लिए अलग से प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जिससे आरक्षित और अनारक्षित यात्रियों की भीड़ अलग-अलग रहे.
अजमेरी गेट की तरफ बनाया गया होल्डिंग एरिया: आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त (नई दिल्ली) संजय कुमार सिंह ने बताया, एक अध्ययन में पाया गया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीब 80% यात्री अजमेरी गेट की ओर से और 20% पहाड़गंज की ओर से आते हैं. ऐसे में अजमेरी गेट की ओर मुख्य होल्डिंग एरिया बनाया गया है. यहां सबसे पहले अनारक्षित टिकट वाले यात्री आएंगे, फिर टिकट जांच व सामान की सुरक्षा जांच के बाद उन्हें संबंधित प्लेटफॉर्म की ओर भेजा जाएगा.
हर प्लेटफॉर्म पर सुरक्षाकर्मी तैनात: उन्होंने बताया कि प्लेटफार्म नंबर 16 पर जाने वाले यात्रियों के लिए सीधे प्रवेश की सुविधा होगी, जबकि प्लेटफार्म नंबर 1 से 15 तक जाने वाले यात्रियों को फुटओवर ब्रिज के माध्यम से भेजा जाएगा. हर प्लेटफॉर्म पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे, जो यात्रियों को क्रमबद्ध तरीके से ट्रेन के कोच में चढ़ने में मदद करेंगे. इस व्यवस्था से भीड़भाड़ व भगदड़ की आशंका खत्म होगी.
पहाड़गंज की ओर रहेगी ये व्यवस्था: संजय कुमार सिंह ने आगे बताया कि पहाड़गंज की ओर से आने वाले अनारक्षित यात्रियों के लिए अस्थाई टेंट लगाकर छोटा होल्डिंग एरिया तैयार किया जा रहा है. वहीं, कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए अलग एंट्री गेट होंगे, जिससे उन्हें जनरल डिब्बे की भीड़ से गुजरना न पड़े. बिना टिकट वाले यात्री जनरल कोच में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टिकट जांच के बाद ही उन्हें लाइन में भेजा जाएगा और संबंधित ट्रेन के प्लेटफार्म तक भेजा जाएगा.
1000 जवानों की तैनाती: स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए आरपीएफ, जीआरपी व आरपीएसएफ के करीब 1000 जवान, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैनात किए जाएंगे. इसके अलावा कंट्रोल रूम में रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी है. सीसीटीवी कैमरे की मदद से चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जाएगी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूद हो सके.
रेल मंत्री करेंगे होल्डिंग एरिया का उद्घाटन: रेलवे के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को अजमेरी गेट स्थित इस नए होल्डिंग एरिया का उद्घाटन कर सकते हैं. निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है. फिनिशिंग चल रही है. हालांकि यह काम पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए था, क्योंकि अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है. होल्डिंग एरिया का काम पूरा हो सके, इसके लिए दिन-रात काम चल रहा है. अधिकारी निगरानी व निरीक्षण भी कर रहे हैं. गुरुवार को डीआरएम दिल्ली ने अधिकारियों के साथ होल्डिंग एरिया व रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया. इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्था के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए.
भीड़ बांटने के लिए प्लेटफॉर्म बदले: भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव किए गए हैं. पहले पूर्वांचल की अधिकांश ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 व 16 से चलती थीं, लेकिन अब इन्हें अलग-अलग प्लेटफॉर्मों से संचालित किया जा रहा है, जिससे एक ही जगह यात्रियों की भीड़ न जमा हो. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह नई व्यवस्था दीपावली व छठ के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है. यह न सिर्फ सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि अनारक्षित यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव को भी अधिक सुव्यवस्थित भी बनाएगी.
