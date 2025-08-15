रांची: 79वें स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड विधानसभा में स्पीकर रबींद्र नाथ महतो ने तिरंगा फहराया और झंडे को सलामी दी. इस मौके पर स्पीकर ने राज्य और देश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी.

स्पीकर रबींद्र नाथ महतो ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन हमें महान लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने का गौरव प्रदान करता है. साथ ही साथ आज का दिन हमारे उन अमर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद दिलाता है. जिन्होंने गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए अपना सबकुछ न्योछावर कर दिया. अपने संबोधन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य निर्माण के साथ साथ समाज के पथप्रदर्शक के रूप में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के योगदान को भी याद किया.

झारखंड विधानसभा परिसर में स्पीकर रबींद्र नाथ महतो ने झंडोत्तोलन किया. (ETV Bharat)

'राजनीतिक के साथ-साथ सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी'

79वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन के बाद अपने संबोधन में स्पीकर रबींद्र नाथ महतो ने कहा कि 200 वर्षों की गुलामी के बाद देश ने विकास की लंबी दूरी तय की है. लेकिन हमारा लोकतंत्र मजबूत हो इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र की भी परिकल्पना साकार हो.

स्पीकर रबींद्र नाथ महतो का संबोधन (ETV Bharat)

'आज का दिन आत्म आलोचना और चिंतन का'

इस कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए स्पीकर रबींद्र नाथ महतो ने कहा कि आज हम सभी भारतीय हर्षोल्लास से मना रहे हैं. स्पीकर ने कहा कि आज का दिन आकलन करने का दिन है कि आजादी के 79 वर्ष में हमने क्या पाया और कहां कमियां रह गयीं. आज हम पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में कहां खड़े है, इसकी भी आत्मा आलोचना और चिंतन की जरूरत है. उन्होंने कहा कि आज हमें समावेशी विकास के बारे में सोचना होगा और विकास के राह में जो लोग पीछे छूट गए हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना होगा. उनके आर्थिक-शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति को लेकर भी चिंतन मनन करना होगा.

झारखंड विधानसभा परिसर में मौजूद सुरक्षाकर्मी (ETV Bharat)

