रामपुर बुशहर: मानसून सीजन में कई क्षेत्र आपदा से प्रभावित हुए हैं. कई इलाकों में अभी भी जन जीवन सामान्य नहीं हो पाया है. रामपुर उपमंडल के गानवी क्षेत्र में बीते दिनों आई भारी बाढ़ और भूस्खलन के कारण संपर्क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गए थे, जिससे क्षेत्र के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. इससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था. सेब ढुलाई न होने के कारण बागवान परेशान थे. राशन समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई भी ठप पड़ गई थी.

सेब सीजन के चलते बागवानों की सबसे बड़ी चिंता सेब की ढुलाई की थी. बाढ़ और भूस्खलन के कारण सड़कें टूटने से ट्रकों और छोटे वाहनों का आना-जाना पूरी तरह से बंद हो गया है. ऐसे में कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है. बागवानों और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था के तहत गानवी में स्पैन सेवा शुरू की है. अब बागवानों ने सेब को स्पेन के माध्यम से सड़क मार्ग तक लाना शुरू कर दिया है. कुट और क्याव पंचायतों के लिए आवश्यक राशन सामग्री स्पेन के माध्यम से पहुंचाई जा रही है.

स्थानीय बागवानों का कहना है कि सेब सीजन में समय पर फसल मंडियों तक न पहुंचने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता था, लेकिन प्रशासन की इस पहल से हमें काफी राहत मिली है. बता दें कि कुछ दिन पहले गानवी में आई बाढ़ से कुट, क्याव और आस-पास की कई पंचायतों का मुख्य मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है. सड़क की मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर जारी है, लेकिन सड़क की मरम्मत होने तक आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति स्पैन के माध्यम से जारी रहेगी.

एसडीएम रामपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन बागवानों और ग्रामीणों की हर संभव मदद के लिए हर समय तैयार है. जब तक सड़क मार्ग पूरी तरह बहाल नहीं हो जाता, तब तक सेब की ढुलाई और जरूरी सामग्रियों की आपूर्ति स्पैन के माध्यम से की जाएगी. इस पहल से जहां ग्रामीणों को आवश्यक राशन मिल पा रहा है, वहीं बागवानों की मेहनत भी बेकार नहीं जा रही. बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र में यह कदम लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है.

ये भी पढ़ें: गग्गी हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, प्रोडक्शन वारंट पर दो गैंगस्टर को लेकर पहुंची ऊना