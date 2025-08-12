लखनऊ: अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की कामयाबी ने माध्यमिक विद्यालयों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति नया उत्साह भर दिया है. सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से प्रदेश के सभी मंडलों में 12 से 18 अगस्त तक अंतरिक्ष सप्ताह मनाने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

यह आयोजन यूपी बोर्ड समेत सभी बोर्ड के स्कूलों में किए जाने का निर्देश जारी किया गया है. इसमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थी विज्ञान और अंतरिक्ष संबंधी विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेंगे. इसमें विजेता छात्र-छात्राओं को नकद पुरस्कार व प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा.

यह आयोजन भारत अंतरिक्ष सप्ताह के निर्देशन में किया जा रहा है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक महान अंतरिक्ष विज्ञानी डॉ. विक्रम साराभाई के जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव के रूप में मनाया जाएगा. मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि सभी बोर्ड के विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को इस उत्सव में सम्मिलित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं निर्धारित की गई है. सभी आयोजन मुख्यालय की वेबसाइट http://indiasapceweek.org पर अपलोड किए जाएंगे.

संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल डॉ. प्रदीप कुमार सिंह ने हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, उन्नाव के जिला विद्यालय निरीक्षकों को सभी माध्यमिक विद्यालयों में जारी निर्देशों का पालन करते हुए भारत अंतरिक्ष सप्ताह धूमधाम से मनाने के निर्देश दे दिए हैं. इसकी विस्तृत जानकारी https://indiaspaceweek.org/ वेबसाइट पर उपलब्ध है.

प्रतियोगिताएं और पुरस्कार

निबंध प्रतियोगिता (पहला पुरस्कार 5000, दूसरा पुरस्कार, 2500 रुपए, तीसरा पुरस्कार 1250 रुपए)

भाषण प्रतियोगिता (पहला पुरस्कार 5000, दूसरा पुरस्कार, 2500 रुपए, तीसरा पुरस्कार 1250 रुपए)

ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता (पहला पुरस्कार 5000, दूसरा पुरस्कार, 2500 रुपए, तीसरा पुरस्कार 1250 रुपए)

कलरिंग प्रतियोगिता (पहला पुरस्कार 3000, दूसरा पुरस्कार, 2000 रुपए, तीसरा पुरस्कार 1000 रुपए)

स्पेश फैशन शो का होगा आयोजन: भारत अंतरिक्ष सप्ताह के अंर्तगत विद्यार्थियों के बीच स्पेश फैशन प्रतियोगिता का अनोखा आयोजन किया जाएगा. इसमें स्पेस फैशन शो, अंतरिक्ष वेशभूषा कार्यक्रम होगा. इसके लिए पहला पुरस्कार 5000, दूसरा पुरस्कार 2500 रुपए और तीसरा पुरस्कार 1250 रुपए दिया जाएगा. इसमें कैन सैट और क्यूब सैट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा. जिसके लिए पहला पुरस्कार 25000, दूसरा पुरस्कार, 15000 रुपए, तीसरा पुरस्कार 10000 रुपए निर्धारित है.

अंतरिक्ष प्रदर्शनी और चिकित्सा नवाचार: छात्र-छात्राओं के लिए अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शनी, शोकेश टेक्नोलॉजी प्रतियोगिता का आयोजन होगा. इसके लिए पहला पुरस्कार 10000, दूसरा पुरस्कार, 5000 रुपए, तीसरा पुरस्कार 2500रुपए दिए जाएंगे. अंतरिक्ष चिकित्सा नवाचार चुनौती प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार 15000, दूसरा पुरस्कार, 10000 रुपए और तीसरा पुरस्कार 5000 रुपए दिया जाएगा.

मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि भारत अंतरिक्ष सप्ताह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान (स्पेस साईंस) में असीम संभावनाओं से रु-ब-रु कराएंगी. विद्यार्थी अंतरिक्ष विज्ञान के रहस्यों से अवगत होंगे और विज्ञान के प्रति जागरुक बनेंगे.

