श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में लगी 'स्पेस हेरिटेज इन इंडिया' प्रदर्शनी, आर्यभट्ट से शुभांशु शुक्ला तक के अंतरिक्ष यात्रा का विवरण - NATIONAL SPACE DAY

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में प्रदर्शनी लगाई गई है. जहां अंतरिक्ष यात्रा के सफर का भी विवरण दिखाया गया है.

स्पेस हेरिटेज इन इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 23, 2025 at 8:54 PM IST

पटना: राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के खास मौके पर पटना स्थित श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र में शनिवार को नई प्रदर्शनी 'स्पेस हेरिटेज इन इंडिया' का शुभारंभ किया गया. इस प्रदर्शनी में भारत की अंतरिक्ष यात्रा और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को 36 पैनलों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है. इसका उद्घाटन साइंस फॉर सोसाइटी बिहार के अध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार ने किया.

आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान तक की यात्रा: इस प्रदर्शनी का उद्देश्य आम जनता और विशेषकर छात्रों को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान की ऐतिहासिक और आधुनिक उपलब्धियों से परिचित कराना है. प्रदर्शनी में दर्शक प्राचीन आकाश दर्शन से लेकर आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान तक की यात्रा देख सकते हैं. इसमें आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ-खगोलशास्त्री से लेकर आज के युवा वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला तक की अंतरिक्ष यात्रा को विस्तार से दर्शाया गया है.

'स्पेस हेरिटेज इन इंडिया' प्रदर्शनी का आयोजन (ETV Bharat)

चंद्रयान-3 मॉडल बना आकर्षण का केंद्र: यहां विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का मॉडल लगाया गया है, जो छात्रों और दर्शकों को चंद्रमा पर भारत के ऐतिहासिक कदम की याद दिलाता है. इसके अलावा 'द मॉडर्न एरा ऑफ स्पेस साइंस’', 'मिशन दैट चेंज्ड हिस्ट्री', 'इंडिया एंड द फ्यूचर ऑफ स्पेस', 'इसरो टेक्नोलॉजी' और 'द रूट ऑफ साइंस एस्ट्रोनॉमी' जैसे विषयों पर विशेष प्रदर्शन लगाए गए हैं.

"श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र में प्रदर्शनी लगाई गई है. जहां भारत की हाल की सबसे बड़ी सफलता चंद्रयान-3 को प्रमुखता से दिखाया गया है. अभी अगले दो महीने तक यह प्रदर्शनी लगी रहेगी."- श्रीनु अप्पिकोंडा, परियोजना समन्वयक , श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र

तीन महीने तक मुफ्त प्रवेश: यह प्रदर्शनी अगले तीन महीने तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी. इसमें किसी प्रकार का अलग से प्रवेश शुल्क नहीं रखा गया है. सिर्फ विज्ञान केंद्र के प्रवेश टिकट पर इस प्रदर्शनी को देखा जा सकता है. आयोजकों का मानना है कि इससे ज्यादा से ज्यादा छात्र, शोधार्थी और विज्ञान प्रेमी इस प्रदर्शनी का लाभ उठा सकेंगे. प्रदर्शनी में पोस्टर, म्यूरल, कैटलॉग और वैज्ञानिक मॉडल्स लगाए गए हैं ताकि दर्शक अंतरिक्ष यात्रा के विभिन्न पहलुओं को करीब से समझ सकें.

बच्चों और युवाओं में उत्साह: प्रदर्शनी के उद्घाटन के दिन बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे. सातवीं कक्षा के छात्र शिवम कुमार ने बताया कि यहां आदित्य एल-1, चंद्रयान और अन्य मिशनों के बारे में करीब से जानने का मौका मिला. मुझे विज्ञान में गहरी रुचि है और मैं आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहता हूं. इस प्रदर्शनी से मेरी जानकारी और बढ़ी है.

बच्चों और युवाओं में उत्साह (ETV Bharat)

"आर्यभट्ट से लेकर शुभांशु शुक्ला तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रा को बहुत सुंदर ढंग से दिखाया गया है. यहां आकर न सिर्फ ज्ञान बढ़ रहा है बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जिज्ञासा भी और मजबूत हुई है."- शिवानी, छात्रा

राष्ट्रीय स्तर पर विशेष आयोजन: गौरतलब है कि केवल पटना ही नहीं बल्कि देश के अन्य प्रमुख विज्ञान केंद्रों में भी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर इसी तरह की प्रदर्शनी आयोजित की गई है. मुंबई के नेहरू विज्ञान केंद्र, गुवाहाटी के नेशनल साइंस सेंटर, कोलकाता के बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम (BITM) सहित देशभर के कई क्षेत्रीय विज्ञान केंद्रों में 'स्पेस हेरिटेज इन इंडिया' या इसी विषय पर प्रदर्शनी लगाई गई है. इन प्रदर्शनों में भी भारत की प्राचीन खगोल परंपरा से लेकर इसरो की आधुनिक उपलब्धियों तक को प्रदर्शित किया गया है.

National Space Day
