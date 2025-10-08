ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में खुलेगा स्पेस गैलरी का रास्ता, युवाओं को मिलेंगे अंतरिक्ष विज्ञान में नए अवसर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इसरो के वैज्ञानिक मिले.

छत्तीसगढ़ में स्पेस गैलरी (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : October 8, 2025 at 8:51 PM IST

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इसरो अहमदाबाद केंद्र के निदेशक डॉ. एन. एम. देसाई के नेतृत्व में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. बैठक में छत्तीसगढ़ की अंतरिक्ष विज्ञान में बढ़ती भागीदारी, युवाओं के लिए इंटर्नशिप और प्रशिक्षण कार्यक्रम और शासन की पारदर्शिता में इसरो तकनीक के उपयोग पर विस्तृत चर्चा हुई. इस दौरान प्रदेश में स्पेस गैलरी की स्थापना का प्रस्ताव भी सामने आया.

छत्तीसगढ़ बनेगा अंतरिक्ष यात्रा का सहभागी: मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियां हर भारतीय के लिए गर्व का विषय हैं. उन्होंने कहा "अब छत्तीसगढ़ भी इस गौरव यात्रा का हिस्सा बनेगा." उन्होंने इसरो से आग्रह किया कि राज्य के स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए विशेष इंटर्नशिप व प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं, ताकि युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान की व्यवहारिक समझ विकसित हो सके.

शासन की पारदर्शिता में इसरो तकनीक का उपयोग: मुख्यमंत्री साय ने बताया कि इसरो की तकनीक का प्रयोग कृषि, खनन, भू-अतिक्रमण नियंत्रण और धान खरीदी के दौरान अवैध गतिविधियों की पहचान जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इससे शासन की कार्यकुशलता और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार आएगा.

space science Chhattisgarh
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

इसरो की नई पहलें और ‘स्पेस गैलरी’ की दिशा में कदम: इसरो अहमदाबाद केंद्र के निदेशक डॉ. एन. एम. देसाई ने मुख्यमंत्री को इसरो की विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी दी और बताया कि युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिन्हें अब छत्तीसगढ़ में भी विस्तारित किया जाएगा. इस दौरान प्रदेश में एक स्पेस गैलरी की स्थापना को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई. डॉ. देसाई ने मुख्यमंत्री साय को इसरो अहमदाबाद केंद्र के भ्रमण के लिए आमंत्रित किया और उन्हें हाल ही में लॉन्च किए गए उपग्रहों व चंद्रयान मिशन की प्रतिकृतियाँ भेंट कीं.

वैज्ञानिकों की आस्था, भगवान मधेश्वर की तस्वीर देखकर हुए अभिभूत: मुख्यमंत्री निवास में बैठक के दौरान इसरो वैज्ञानिकों की नजर जब भगवान मधेश्वर की तस्वीर पर पड़ी तो वे उसे देखकर अभिभूत हो गए।मुख्यमंत्री साय ने बताया कि जशपुर जिले में स्थित मधेश्वर पहाड़ भगवान शिव के प्राकृतिक शिवलिंग स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है. यह स्थल धार्मिक आस्था के साथ-साथ छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है.मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिकों को भगवान मधेश्वर की तस्वीर भेंट की.

