मिर्जापुर/रायबरेली/अलीगढ़ : दिल्ली में पूर्व सीएम अखिलेश यादव को हिरासत में लेने से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया. सोमवार को कार्यकर्ताओं ने मिर्जापुर, रायबरेली, अलीगढ़ समेत अन्य जनपद में प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर रिहाई की मांग की है.
बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र के 16वें दिन विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने लोकसभा में आयकर बिल पेश किया. दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया. विपक्ष बिहार के एसआईआर मुद्दे पर अड़ा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे को लेकर संसद से चुनाव आयोग मुख्यालय तक के लिए मार्च निकाला. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया. पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया.
मिर्जापुर में धरने पर बैठे कार्यकर्ता : मिर्जापुर जनपद में सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया. सपा कार्यकर्ताओं ने कलक्ट्रेट परिसर में बैठकर प्रदर्शन किया. इस दौरान सपा कार्यकर्ता जिलाधिकारी के चेंबर के सामने प्रदर्शन करते हुए धरने पर भी बैठ गये. सपा कार्यकर्ताओं ने अपर जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर रिहाई की मांग की है.
रायबरेली में सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन : रायबरेली में नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया. सपा कार्यालय से लेकर कलक्ट्रेट तक कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 'तानाशाही नहीं चलेगी' और 'लोकतंत्र की हत्या बंद करो' जैसे नारे लगाये. सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव नें कहा कि हम हारे नहीं, हमारे वोट चोरी हुए हैं. अब जब हमारे नेता ने संसद में सच्चाई बोलने की कोशिश की, तो मोदी और अमित शाह के इशारे पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है. समाजवादी पार्टी ने साफ किया है कि वो इस 'कृत्य' के खिलाफ आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार है. उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा के चुनाव में भयंकर धांधली हुई.
अलीगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला : दिल्ली में पूर्व सीएम व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लेने से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के तस्वीर महल का है. सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता सोमवार को पूर्व विधायक जफर आलम के कार्यालय पर इकट्ठा हुए. इसके बाद कार्यकर्ता पैदल मार्च और नारेबाजी करते हुए तस्वीर महल पहुंचे. महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी ने बताया कि चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करके पुतला जलाया गया है. महासचिव मोहम्मद उस्मान खान ने मांग की कि हमें सारे बूथों का डिजिटल डाटा दिया जाए, ताकि हम उसको देख सकें और उसको क्रॉस चेक कर सकें जो चुनाव आयोग दे नहीं रहा है.
शाहजहांपुर में सरकार के खिलाफ की नारेबाजी : शाहजहांपुर में खाद की किल्लत और बिजली कटौती समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को धरना प्रदर्शन किया. सपा के जिलाध्यक्ष तनवीर खान के नेतृत्व में सोमवार को दर्जनों कार्यकर्ता बाग चौराहे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. इस मौके पर सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन की भाजपा सरकारों में किसानों व छोटे व्यापारियों की लगातार अनदेखी हो रही है.
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बिजली न मिलने पर फसलों का भारी नुकसान हो रहा है. उन्होंने कहा कि महानगर के मोहल्ला तारीन जलाल नगर में गंदे नाले पर लेंटर डालने का कार्य पिछले 6 साल से चल रहा है, जिसका कार्य 1 साल में पूरा होना था जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है. उसको पूरा कराया जाए. उन्होंने कहा कि इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी उग्र आंदोलन करेगी.
यह भी पढ़ें : संसद मॉनसून सत्र: लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही स्थगित, कल फिर शुरू होगा सदन
यह भी पढ़ें : विपक्षी सांसदों का मार्च, राहुल और प्रियंका गांधी थाने से बाहर आए