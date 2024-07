पाकुड़ पुलिस और छात्रों में हुई हिंसक झड़प मामले में कार्रवाई, एसपी ने थानेदार और एक एसआई को किया लाइन हाजिर - SP took action against SHO and SI

ETV Bharat / state

पाकुड़ पुलिस और छात्रों में हुई हिंसक झड़प मामले में कार्रवाई, एसपी ने थानेदार और एक एसआई को किया लाइन हाजिर - SP took action against SHO and SI

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : Jul 29, 2024, 7:02 AM IST

एसपी, जांच करते अधिकारी और नगर थाना प्रभारी की इमेज ( ईटीवी भारत )