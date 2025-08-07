Essay Contest 2025

पलामू के सदर थाना प्रभारी निलंबित, दुष्कर्म मामले को मैनेज करने का आरोप - SHO SUSPENDED

पलामू एसपी ने सदर थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है. एसपी के नेतृत्व में जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है.

पलामू का सदर थाना (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2025 at 10:43 PM IST

पलामू: जिले के सदर थानेदार संतोष कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है. सब इंस्पेक्टर लालजी को सदर थाना का नया थानेदार बनाया गया है. दरअसल, सदर थाना क्षेत्र में अप्रैल महीने में एक दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी.

थाना प्रभारी पर क्या है आरोप

आरोप है कि इस दुष्कर्म की घटना को मैनेज किया गया है और पैसे लिए गए है. मामला वरीय अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद जून महीने में एफआईआर दर्ज की गई थी. जिसके बाद जांच बिठाया गया. जांच के बाद एसपी रीष्मा रमेशन ने सदर थाना प्रभारी संतोष कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया.

एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि जांच में आरोप की पुष्टी हुई थी. जिसके बाद निलंबित किया गया है. संतोष कुमार गुप्ता 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं. संतोष कुमार गुप्ता इससे पहले मनातू थाना में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे. सदर थाना के नए थानेदार 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं और इससे पहले पाटन थाना प्रभारी थे.

दरअसल, रेप केस के मैनेज करने संबंधित एक वीडियो भी वायरल हुआ था. वायरल वीडियो वरीय अधिकारियों के पास भी पहुंचा था, जिसके बाद मामले में संज्ञान लिया गया था. करीब छह महीना पहले सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार गुप्ता की सदर थानेदार के पद पर तैनाती हुई थी. सदर थाना मेदिनीनगर टाउन थाना से सटा हुआ है. जबकि इसकी सीमा पाटन लेस्लीगंज सतबरवा और पड़वा थाना से भी लगी हुई है.

ये भी पढ़ें: पलामू के पिपराटांड़ थाना प्रभारी निलंबित, अफीम तस्करों की कार्रवाई के दौरान संदिग्ध थी भूमिका

थानेदार ने एसडीपीओ को थाना में घुसने से रोका, एसपी ने किया निलंबित

ई साक्ष्य अपलोड करने में लापरवाही बरतने पर DIG का एक्शन, सतबरवा थाना प्रभारी निलंबित

