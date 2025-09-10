ETV Bharat / state

'इस थाने में मन नहीं लगता है सर..' सुनते ही एसपी ने थानेदार को किया निलंबित

पोस्टिंग के महज 8 दिन बाद ही मधेपुरा के सिंहेश्वर थाने के थानाध्यक्ष रौशन कुमार को निलंबित कर दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर

MADHEPURA SHO SUSPENDED
सिंहेश्वर थानाध्यक्ष रौशन कुमार निलंबित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 10, 2025 at 12:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मधेपुरा: बिहार के मधेपुरा के सिंहेश्वर थाने के थानाध्यक्ष रौशन कुमार को अनुशासनहीनता और कर्तव्यहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई उनकी पोस्टिंग के महज आठ दिन बाद की गई है. पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.

सिंहेश्वर थानेदार निलंबित: एक सितंबर 2025 को रौशन कुमार की प्रतिनियुक्ति सिंहेश्वर थाने में की गई थी, लेकिन नौ सितंबर को आयोजित अपराध गोष्ठी में उन्होंने खुले तौर पर सिंहेश्वर थाने में कार्य करने से इंकार कर दिया. जब एसपी ने उनसे इसका कारण पूछा, तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके.

'मेरा इस थाने में मन नहीं लगता': रौशन कुमार ने कहा कि सर, मैं सिंहेश्वर थाने में काम नहीं करना चाहता हूं. मेरा इस थाने में मन नहीं लगता है. इसलिए मुझे इस थाने से हटा दिया जाए और दूसरी जगह पदस्थापित किया जाए.

"पुलिस एक अनुशासित बल है. किसी भी पुलिस पदाधिकारी को यह चुनने का अधिकार नहीं है कि उसे कहां काम करना है और काम नहीं करना है. रौशन कुमार का यह रवैया अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना का स्पष्ट उदाहरण है."- संदीप सिंह, एसपी

एसपी ने दी चेतावनी: पुलिस नियमों के अनुसार हर पदाधिकारी को दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करना अनिवार्य है. एसपी ने चेतावनी दी कि ऐसी प्रवृत्तियों को अनदेखा करने से पुलिस बल में अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए रौशन कुमार को तत्काल निलंबित कर दिया गया है.

पुलिस महकमे में हलचल: निलंबन की अवधि में उन्हें केवल जीवन-यापन भत्ता मिलेगा. उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र सिंहेश्वर निर्धारित किया गया है. इस कार्रवाई ने मधेपुरा पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है. अधिकारियों का कहना है कि पुलिस बल में अनुशासन सर्वोपरि है. नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है.

ये भी पढ़ें

बिहार में दारोगा निलंबित, केस से नाम हटाने के लिए मांग रहा था 30 हजार रिश्वत

बिहार में गवाही से कतराने वाले पुलिसकर्मी होंगे निलंबित, DGP का सख्त आदेश

बिहार में महिला सिपाही का यौन शोषण! 2 साल में 3 बार गर्भपात, आरोपी सिपाही निलंबित

For All Latest Updates

TAGGED:

SINGHESHWAR POLICE STATIONMADHEPURA NEWSMADHEPURA POLICEमधेपुरा पुलिसMADHEPURA SHO SUSPENDED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

परिहार सीट पर BJP की जीत की हैट्रिक, 2025 में जलेगी RJD की 'लालटेन'? जानें समीकरण

2025 में NDA शासन का अंत, तेजस्वी यादव बनेंगे पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री : सुधाकर सिंह

जब-जब बदला पाला, लालू और नीतीश ने बदली सत्ता की तस्वीर, क्या 2015 के नतीजे को दोहराने की तैयारी में है महागठबंधन?

'मां' के बहाने महिला वोटरों पर निशाना, बिहार में सरकार बनाने में कितनी अहम है आधी आबादी की भूमिका?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.