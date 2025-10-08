ETV Bharat / state

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज आजम खान से मुलाकात, रामपुर में सुरक्षा कड़ी

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाकात ( Photo Credit; ETV BHARAT )

रामपुर : पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात करने उनके आवास पर रामपुर पहुंच रहे हैं. अखिलेश के आगमन के कार्यक्रम को लेकर आजम खान के आवास के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. लगभग 12.30 बजे अखिलेश और आजम की मुलाकात हो सकती है. रामपुर में सफाई के साथ सुरक्षा भी कड़ी. (Video Credit; ETV BHARAT) अखिलेश यादव बुधवार को बरेली होते हुए रामपुर जाना है. बरेली में पुलिस-प्रशासन ने जगह-जगह बैरिकेडिंग लगाकर एयरपोर्ट की तरफ आने वालों को रोक दिया है. एयरपोर्ट के अंदर चुनिंदा जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी ही जा पाए हैं. राष्ट्रीय प्रवक्ता नेहा यादव ने कहा कि पार्टी के पदाधिकारियों को रोकने से पुलिस प्रशासन का डर साफ नज़र आ रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का लखनऊ से रामपुर जाने का कार्यक्रम था. इस कार्यक्रम के तहत पहले उनको बरेली एयरपोर्ट पहुंचना था और उसके बाद सड़क मार्ग से रामपुर जाना था. लेकिन, अब बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव बरेली एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से रामपुर के लिए रवाना होंगे.



समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं. इसके बाद सपा के तमाम दिग्गज नेता आजम से मिलने पहुंच रहे हैं. इस क्रम में अब पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी आजम से मिलने पहुंच रहे हैं. आजम खान को जेल से निकले लगभग 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं. तब से ही अखिलेश से उनकी मुलाकात के कयास लगाए जा रहे थे.

एक दिन पहले मंगलवार को आजम खान ने मीडिया से कहा था-'अखिलेश यादव जी से मैं मिलूंगा और वह सिर्फ मुझसे मिलेंगे. मेरी सेहत मेरी खैरियत लेने आ रहे हैं और यह मेरा हक भी है. एक ही मुकदमे में 34 लाख का जुर्माना है. आपके माध्यम से दरखास्त कर रहा हूं कोई इस घर को खरीद ले.' आजम खान के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं. अखिलेश यादव लखनऊ से प्राइवेट जेट के जरिए बरेली पहुंचे, जहां से सड़क मार्ग से रामपुर जाएंगे. इधर, अखिलेश के आगमन को देखते हुए आजम खान के आवास के पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. बता दें कि आजम खान 23 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहा हुए थे. आजम अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में बंद थे. आजम खान सपा सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे. 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और श्रम, रोजगार, मुस्लिम वक्फ और हज जैसे विभागों को संभाला. 1993 में वे एक बार फिर राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बने. आजम खान उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं. जबकि, 2003 से 2007 तक कैबिनेट मंत्री के रूप में संसदीय मामलों, शहरी विकास, जल आपूर्ति, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभागों का कामकाज देखा. 2012 में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान आजम खान नगर विकास समेत कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री बने. यह भी पढ़ें: अखिलेश यादव आज पहुंचेंगे रामपुर, आजम खान बोले- मैं तो मुर्गी चोर हूं... जो मिलने आ रहे उनका बड़प्पन है

