कोरिया जिले में नए SP कार्यालय का भूमिपूजन, 2.41 करोड़ की लागत से होगा निर्माण - SP OFFICE BHUMIPUJAN

भूमिपूजन कार्यक्रम में कलेक्टर, SP के साथ मुख्य अतिथि बैकुंठपुर विधायक भईयालाल राजवाड़े मौजूद रहे.

SP OFFICE BHUMIPUJAN
कोरिया जिले में नए SP कार्यालय का भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Published : August 27, 2025 at 6:10 PM IST

Published : August 27, 2025 at 6:10 PM IST

2 Min Read

कोरिया: जिले में लंबे इंतजार के बाद बुधवार को नवीन पुलिस अधीक्षक कार्यालय के निर्माण की शुरुआत हो गई. ओड़गी नाका स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास बनने वाले इस भवन का भूमि पूजन गणेश चतुर्थी के अवसर पर हुआ.

विधायक बने मुख्य अतिथि भी पहुंचे: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बैकुंठपुर विधायक भईयालाल राजवाड़े रहे. उन्होंने कहा कि पिछले 27 साल के संघर्ष का परिणाम आज जिले को मिला है. यह रजत जयंती वर्ष का एक बड़ा तोहफा है.

SP OFFICE BHUMIPUJAN
कलेक्टर ने भूमिपूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निर्माण एजेंसी को निर्देश: विधायक राजवाड़े ने निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता और समय सीमा का पालन करते हुए 16 महीने में काम पूरा करने के निर्देश दिए. 2.41 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह आधुनिक कार्यालय पुलिस और प्रशासनिक कार्यों में सहूलियत देगा.

नालंदा परिसर भी बनेगा: कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने इसे जिले के लिए प्राइम लोकेशन बताया और कहा कि नालंदा परिसर निर्माण भी जल्द प्रारंभ होगा. उन्होंने नगर पालिका की खाली भूमि पर अन्य विभागों के लिए भी भवन निर्माण कराने की बात कही.

SP OFFICE BHUMIPUJAN
कोरिया जिले में नए SP कार्यालय का भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिले के गठन के बाद से पुलिस अधीक्षक कार्यालय का अभाव था, जो अब पूरा हो रहा है- पुलिस अधीक्षक रवि कुर्रे

हमें उम्मीद है कि यह कार्यालय जिले के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.- कलेक्टर चंदन त्रिपाठी

SP OFFICE BHUMIPUJAN
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बैकुंठपुर विधायक भईयालाल राजवाड़े रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नवीन पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निर्माण कोरिया जिले के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे पुलिस और प्रशासनिक कार्यों में सहूलियत होगी और जिले की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा.

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

