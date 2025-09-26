ETV Bharat / state

पाकुड़ एसपी ने दुर्गा पूजा को लेकर पुलिसकर्मियों को किया ब्रीफ, कहा-ड्यूटी के दौरान रिल्स और वीडियो देखना पड़ेगा महंगा

पाकुड़ पुलिस दुर्गा पूजा को लेकर अलर्ट है. एसपी ने पुलिस जवानों और पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफ किया.

Pakur SP Briefed Police Personnel
पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को ब्रीफ करतीं पाकुड़ एसपी निधि द्विवेदी. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2025 at 8:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पाकुड़ : जिले के लोग दुर्गा पूजा उत्साह और उमंग के साथ मना सकें इसके लिए पाकुड़ पुलिस की ओर से सुरक्षा के चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है. एसपी निधि द्विवेदी ने पुलिस केंद्र में पूजा के दौरान ड्यूटी में तैनात होने वाले चौकीदारों, होमगार्ड सहित जिला पुलिस के जवानों और पदाधिकारियों को ब्रीफ किया.

एसपी ने पुलिसकर्मियों को किया ब्रीफ

ब्रीफिंग के दौरान पाकुड़ एसपी ने पुलिस जवानों और पदाधिकारियों को दुर्गा पूजा की ड्यूटी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति आगाह करते हुए संयम और शालीनता से श्रद्धालुओं के साथ पेश आने, पूजा पंडालों और दुर्गा मंदिरों में ड्यूटी के वक्त लोगों का सहयोगी बनकर काम करने, किसी तरह की गड़बड़ी या अनहोनी की खबर तुरंत वरीय पुलिस पदाधिकारियों सहित कंट्रोल रूम को सूचित करने का निर्देश दिया.

जानकारी देतीं पाकुड़ एसपी निधि द्विवेदी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

साथ ही ड्यूटी के दौरान आपसी तालमेल और परस्पर सहयोग पर जोर देते हुए एसपी ने त्योहार के अवसर पर अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाते हुए पुलिस की छवि जनता के बीच बेहतर बनाने की अपील की.

बाइक रैली निकाली

ब्रीफिंग के बाद एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों और जवानों के साथ बाइक रैली निकालकर लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की. ब्रीफिंग के दौरान सभी थानों को संसाधनों से लैस मोटरसाइकिल सौंपी गई. एसपी ने बताया कि जिले में शांतिपूर्ण दुर्गा पूजा संपन्न कराने को लेकर सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं.

Pakur SP Briefed Police Personnel
शहर में बाइक रैली निकालती पाकुड़ पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)

रील्स और वीडियो देखने पर होगी कार्रवाईः एसपी

एसपी ने कहा कि पूजा पंडालों और दुर्गा मंदिरों के अलावे संवेदनशील स्थानों, सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे. एसपी ने ब्रीफिंग के दौरान जवानों से कहा कि ड्यूटी के दौरान कोई भी नशा का सेवन नहीं करेंगे. साथ ही मोबाइल में रील्स और वीडियो देखने पर कार्रवाई की जाएगी.

Pakur SP Briefed Police Personnel
पाकुड़ एसपी की ब्रीफिंग के दौरान मौजूद पुलिस पदाधिकारी और जवान. (फोटो-ईटीवी भारत)

ये भी पढ़ें-

दुर्गा पूजा में पलामू पुलिस की रस्सी होगी खास, सभी पेट्रोलिंग टीम लेकर चलेंगे साथ

दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा-ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त, 1100 जवान और अफसर संभालेंगे मोर्चा

दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर डीसी और एसपी की बैठक, सरकार के गाइडलाइन फॉलो करने का निर्देश

दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा, धनबाद पुलिस ने किया मॉकड्रिल

For All Latest Updates

TAGGED:

DURGA PUJA IN PAKURPAKUR SP NIDHI DWIVEDIPAKUR SP BRIEFED POLICE PERSONNELपाकुड़ पुलिसDURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.