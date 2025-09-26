पाकुड़ एसपी ने दुर्गा पूजा को लेकर पुलिसकर्मियों को किया ब्रीफ, कहा-ड्यूटी के दौरान रिल्स और वीडियो देखना पड़ेगा महंगा
पाकुड़ पुलिस दुर्गा पूजा को लेकर अलर्ट है. एसपी ने पुलिस जवानों और पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफ किया.
Published : September 26, 2025 at 8:51 PM IST
पाकुड़ : जिले के लोग दुर्गा पूजा उत्साह और उमंग के साथ मना सकें इसके लिए पाकुड़ पुलिस की ओर से सुरक्षा के चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है. एसपी निधि द्विवेदी ने पुलिस केंद्र में पूजा के दौरान ड्यूटी में तैनात होने वाले चौकीदारों, होमगार्ड सहित जिला पुलिस के जवानों और पदाधिकारियों को ब्रीफ किया.
एसपी ने पुलिसकर्मियों को किया ब्रीफ
ब्रीफिंग के दौरान पाकुड़ एसपी ने पुलिस जवानों और पदाधिकारियों को दुर्गा पूजा की ड्यूटी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति आगाह करते हुए संयम और शालीनता से श्रद्धालुओं के साथ पेश आने, पूजा पंडालों और दुर्गा मंदिरों में ड्यूटी के वक्त लोगों का सहयोगी बनकर काम करने, किसी तरह की गड़बड़ी या अनहोनी की खबर तुरंत वरीय पुलिस पदाधिकारियों सहित कंट्रोल रूम को सूचित करने का निर्देश दिया.
साथ ही ड्यूटी के दौरान आपसी तालमेल और परस्पर सहयोग पर जोर देते हुए एसपी ने त्योहार के अवसर पर अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाते हुए पुलिस की छवि जनता के बीच बेहतर बनाने की अपील की.
बाइक रैली निकाली
ब्रीफिंग के बाद एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों और जवानों के साथ बाइक रैली निकालकर लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की. ब्रीफिंग के दौरान सभी थानों को संसाधनों से लैस मोटरसाइकिल सौंपी गई. एसपी ने बताया कि जिले में शांतिपूर्ण दुर्गा पूजा संपन्न कराने को लेकर सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं.
रील्स और वीडियो देखने पर होगी कार्रवाईः एसपी
एसपी ने कहा कि पूजा पंडालों और दुर्गा मंदिरों के अलावे संवेदनशील स्थानों, सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे. एसपी ने ब्रीफिंग के दौरान जवानों से कहा कि ड्यूटी के दौरान कोई भी नशा का सेवन नहीं करेंगे. साथ ही मोबाइल में रील्स और वीडियो देखने पर कार्रवाई की जाएगी.
