पाकुड़ एसपी ने दुर्गा पूजा को लेकर पुलिसकर्मियों को किया ब्रीफ, कहा-ड्यूटी के दौरान रिल्स और वीडियो देखना पड़ेगा महंगा

पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को ब्रीफ करतीं पाकुड़ एसपी निधि द्विवेदी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पाकुड़ : जिले के लोग दुर्गा पूजा उत्साह और उमंग के साथ मना सकें इसके लिए पाकुड़ पुलिस की ओर से सुरक्षा के चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है. एसपी निधि द्विवेदी ने पुलिस केंद्र में पूजा के दौरान ड्यूटी में तैनात होने वाले चौकीदारों, होमगार्ड सहित जिला पुलिस के जवानों और पदाधिकारियों को ब्रीफ किया.

एसपी ने पुलिसकर्मियों को किया ब्रीफ

ब्रीफिंग के दौरान पाकुड़ एसपी ने पुलिस जवानों और पदाधिकारियों को दुर्गा पूजा की ड्यूटी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति आगाह करते हुए संयम और शालीनता से श्रद्धालुओं के साथ पेश आने, पूजा पंडालों और दुर्गा मंदिरों में ड्यूटी के वक्त लोगों का सहयोगी बनकर काम करने, किसी तरह की गड़बड़ी या अनहोनी की खबर तुरंत वरीय पुलिस पदाधिकारियों सहित कंट्रोल रूम को सूचित करने का निर्देश दिया.

जानकारी देतीं पाकुड़ एसपी निधि द्विवेदी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

साथ ही ड्यूटी के दौरान आपसी तालमेल और परस्पर सहयोग पर जोर देते हुए एसपी ने त्योहार के अवसर पर अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाते हुए पुलिस की छवि जनता के बीच बेहतर बनाने की अपील की.

बाइक रैली निकाली

ब्रीफिंग के बाद एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों और जवानों के साथ बाइक रैली निकालकर लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की. ब्रीफिंग के दौरान सभी थानों को संसाधनों से लैस मोटरसाइकिल सौंपी गई. एसपी ने बताया कि जिले में शांतिपूर्ण दुर्गा पूजा संपन्न कराने को लेकर सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं.