इटावा : सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रक्षाबंधन के पर्व पर अपने चचेरे भाई जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव के घर इटावा पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सभी देश व प्रदेशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि त्योहार हमें, आप सबको मिलने का मौका देता है. खुशी का मौका होता है और एक दूसरे के साथ मिल बैठकर बातें करने का मौका देता है.



कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को लेकर हमेशा इस बात की चिंता रही है कि आखिरकार आयोग न्याय करेगा कि नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि सबसे एग्जांपलरी इलेक्शन कभी हुआ है, जिसको लेकर हमें और आपको पूरी बहस करनी चाहिए, वह उत्तर प्रदेश के उप चुनाव हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि बूथ चोरी तो बहुत छोटी चीज है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने डकैती की थी या वोटों का अपहरण किया था और उप चुनाव में, जिसमें सभी अधिकारी मिल करके सरकार के इशारे पर और चुनाव आयोग की उन्होंने कोई परवाह नहीं की, चाहे वह कुंदरकी का चुनाव रहा हो, चाहे वह मीरापुर का चुनाव रहा हो, एग्जांपलरी चुनाव जो हुआ है वह फैजाबाद के अयोध्या का चुनाव.

उन्होंने आरोप लगाया कि जहां पर प्रशासन ने तय किया कि ड्यूटी किसकी लगेगी और उनकी कितने वोट डलवाने की जिम्मेदारी होगी? मतलब अलग से वोट कितना डलवाएंगे. कई वीडियो हमें मिले थे जो छह-छह वोट डालकर आए थे. एक व्यक्ति पकड़ा गया था जो दूसरी जगह से वोट डालने आया था. मंत्री लोग रुके हुए थे. उन्होंने कहा कि यह चुनाव लड़ने का तरीका भारतीय जनता पार्टी का रहा है. पिछली बार जब समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के वोटों को काटा है और वोट डालने नहीं दिया.

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने जब सूची मांगी तो समाजवादी पार्टी ने 18000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, जिन्होंने पहले वोट डाला था, किसी कारण डिलीट किए गए, इसका कारण किसी को नहीं पता. उन्होंने आरोप लगाया कि उस पर एक भी कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की. चुनाव आयोग अगर कार्रवाई कर देता उन अधिकारियों के खिलाफ तो आज हमें निष्पक्ष चुनाव देखने को मिलता है और जो लड़ाई हमें आज लड़नी पड़ रही है यह लड़ाई हमें नहीं लड़नी पड़ती.





अखिलेश यादव ने कहा कि भारत के लोगों को यह मौका मिला है. अपना उद्योग, कारोबार अपने हाथ में ले लें, जिस समय देश का उद्योग और कारोबार बढ़ेगा तो अमेरिका जैसे या कोई और देश आपको धमकी नहीं दे पाएगा. भाजपा ने कभी भी देश के उद्योगपतियों पर भरोसा नहीं किया. अगर देश के उद्योगपतियों पर भरोसा किया होता तो आज हमें इस तरह अमेरिका से धमकी नहीं खानी पड़ती न केवल अमेरिका से बल्कि चीन जो हमारा पड़ोसी देश है, उससे भी संबंध खराब हो गए.

उन्होंने कहा कि चीन जैसे देश ने हमारा बाजार छीना, हमारी जमीन छीनी. सबसे ज्यादा जमीनें भारत की अगर किसी ने छीनी है तो वह चीन ने छीनी है. बीजेपी ने जो 10 साल या 11 साल में कामकाज किया है, अगर देश के उद्योगपतियों को, देश के कारोबारी को, देश के किसान को, देश के नौजवानों पर भरोसा किया होता तो आज हमारे देश की तस्वीर और कुछ होती, जो 'मेड इन इंडिया' के नारे दिए थे, वह नारे दूसरों को दिए थे.

मुख्यमंत्री के एक बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि जब अगली बार आप लोग मुझसे मिलोगे तो आपसे इटावा के टॉप 10 माफियाओं की सूची मांगूगा. अधिकारियों से टाॅप 10 माफिया की सूची मांगिये. अगर उनकी सूची आ जाएगी तो आपको प्रदेश के भी टाॅप 10 माफिया मिल जाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि जब तक सूची सरकार की नहीं आती है तो असली माफिया अगर कोई है तो सरकार खुद माफिया है जो माफियाओं के साथ खड़ी है.

काफिला रोककर अखिलेश यादव ने घायलों की मदद की : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को इंसानियत की मिसाल पेश की. सैफई से इटावा जाते समय इटावा के छिमारा तिराहे के पास उन्होंने सड़क किनारे खून से लथपथ एक दंपती और उनकी बेटी की मदद कर अस्पताल भिजवाया. भरथना मंडी रोड निवासी दीपचंद (52), पत्नी सुनीता (50) और बेटी शिवानी (16) के साथ स्कूटी से अपनी ससुराल जसवंतनगर थाना क्षेत्र के भैंसान गांव जा रहे थे.

छिमारा तिराहे पर एक तेज रफ्तार कार ने उनकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बेटी को भी चोटें आईं. हादसे के कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव का काफिला मौके पर पहुंच गया. उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी रुकवाई और घायलों की हालत देखी. उन्होंने घायलों को उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई भेजकर भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है.



