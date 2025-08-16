संभल: यूपी के फतेहपुर में हुई हिंसा को लेकर संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने जमकर नाराजगी जताई. उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. शनिवार को संभल के दीपा सराय स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि फतेहपुर में जिस तरह से लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया, वह प्रदेश की शांति और लोकतंत्र पर सीधा हमला है.

उन्होंने कहा कि जिन लोगों की संलिप्तता मीडिया और कैमरे पर साफ दिखाई दे रही है. रिपोर्ट में आज तक उनके नाम तक दर्ज नहीं हुए. जब संभल में हिंसा हुई थी, तो मैं हजारों किलोमीटर दूर था, लेकिन मेरा नाम रिपोर्ट में आ गया. फतेहपुर में जिस व्यक्ति को अधिकारियों को फोन पर हड़काते हुए देखा गया, उसका नाम तक दर्ज नहीं किया गया. यह न्याय का दोहरा मापदंड नहीं, तो और क्या है?

प्रेस से बात करते सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क (Video Credit: ETV Bharat)

धर्म के नाम पर समाज को बांटा जा रहा: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि आखिर धर्म के नाम पर समाज को बांटने और धार्मिक स्थलों पर घुसपैठ करने वालों पर कार्रवाई क्यों टाली जा रही है. जो लोग खुलेआम माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी धर्म के नाम पर इस तरह की नापाक हरकत करने की हिम्मत न जुटा सके.

कानूनी कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए: बर्क ने कहा कि समाज कानून से चलता है, किसी की मनमानी से नहीं. अगर किसी ने गलती की है, तो उसका फैसला अदालत करेगी. प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई निष्पक्ष और बिना किसी पक्षपात के होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर आरोपी कैमरे पर मौजूद हैं और फिर भी बचते हैं, तो यह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करेगा. जब आम आदमी से छोटी गलती हो जाती है, तो तुरंत उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं.

धर्म और राजनीति की आड़ में दोषियों को बचाया जा रहा: बर्क ने कहा कि धर्म और राजनीति की आड़ में दोषियों को बचाया जा रहा है. ये स्थिति लोकतंत्र और न्याय दोनों के लिए खतरनाक है. सांसद बर्क ने प्रदेश की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की. साथ ही सरकार को आगाह किया कि यदि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो यह न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में नकारात्मक संदेश जाएगा.

