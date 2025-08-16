ETV Bharat / state

फतेहपुर हिंसा पर सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा- जब दूर बैठकर मेरा नाम रिपोर्ट में आ गया, तो यहां अपराधी क्यों बच रहे? - MP ZIAUR RAHMAN BARK IN SAMBHAL

फतेहपुर हिंसा को लेकर संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने शनिवार को कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाया है.

Photo Credit: ETV Bharat
संभल में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 5:31 PM IST

Updated : August 16, 2025 at 5:47 PM IST

2 Min Read

संभल: यूपी के फतेहपुर में हुई हिंसा को लेकर संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने जमकर नाराजगी जताई. उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. शनिवार को संभल के दीपा सराय स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि फतेहपुर में जिस तरह से लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया, वह प्रदेश की शांति और लोकतंत्र पर सीधा हमला है.

उन्होंने कहा कि जिन लोगों की संलिप्तता मीडिया और कैमरे पर साफ दिखाई दे रही है. रिपोर्ट में आज तक उनके नाम तक दर्ज नहीं हुए. जब संभल में हिंसा हुई थी, तो मैं हजारों किलोमीटर दूर था, लेकिन मेरा नाम रिपोर्ट में आ गया. फतेहपुर में जिस व्यक्ति को अधिकारियों को फोन पर हड़काते हुए देखा गया, उसका नाम तक दर्ज नहीं किया गया. यह न्याय का दोहरा मापदंड नहीं, तो और क्या है?

प्रेस से बात करते सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क (Video Credit: ETV Bharat)

धर्म के नाम पर समाज को बांटा जा रहा: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि आखिर धर्म के नाम पर समाज को बांटने और धार्मिक स्थलों पर घुसपैठ करने वालों पर कार्रवाई क्यों टाली जा रही है. जो लोग खुलेआम माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी धर्म के नाम पर इस तरह की नापाक हरकत करने की हिम्मत न जुटा सके.

कानूनी कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए: बर्क ने कहा कि समाज कानून से चलता है, किसी की मनमानी से नहीं. अगर किसी ने गलती की है, तो उसका फैसला अदालत करेगी. प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई निष्पक्ष और बिना किसी पक्षपात के होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर आरोपी कैमरे पर मौजूद हैं और फिर भी बचते हैं, तो यह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करेगा. जब आम आदमी से छोटी गलती हो जाती है, तो तुरंत उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं.

धर्म और राजनीति की आड़ में दोषियों को बचाया जा रहा: बर्क ने कहा कि धर्म और राजनीति की आड़ में दोषियों को बचाया जा रहा है. ये स्थिति लोकतंत्र और न्याय दोनों के लिए खतरनाक है. सांसद बर्क ने प्रदेश की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की. साथ ही सरकार को आगाह किया कि यदि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो यह न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में नकारात्मक संदेश जाएगा.

यह भी पढ़ें- संभल सांसद बर्क के खिलाफ बड़ा एक्शन; अवैध मकान निर्माण पर 1.35 लाख रुपये जुर्माना, 30 दिन में खुद तोड़ने का आदेश

संभल: यूपी के फतेहपुर में हुई हिंसा को लेकर संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने जमकर नाराजगी जताई. उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. शनिवार को संभल के दीपा सराय स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि फतेहपुर में जिस तरह से लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया, वह प्रदेश की शांति और लोकतंत्र पर सीधा हमला है.

उन्होंने कहा कि जिन लोगों की संलिप्तता मीडिया और कैमरे पर साफ दिखाई दे रही है. रिपोर्ट में आज तक उनके नाम तक दर्ज नहीं हुए. जब संभल में हिंसा हुई थी, तो मैं हजारों किलोमीटर दूर था, लेकिन मेरा नाम रिपोर्ट में आ गया. फतेहपुर में जिस व्यक्ति को अधिकारियों को फोन पर हड़काते हुए देखा गया, उसका नाम तक दर्ज नहीं किया गया. यह न्याय का दोहरा मापदंड नहीं, तो और क्या है?

प्रेस से बात करते सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क (Video Credit: ETV Bharat)

धर्म के नाम पर समाज को बांटा जा रहा: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि आखिर धर्म के नाम पर समाज को बांटने और धार्मिक स्थलों पर घुसपैठ करने वालों पर कार्रवाई क्यों टाली जा रही है. जो लोग खुलेआम माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी धर्म के नाम पर इस तरह की नापाक हरकत करने की हिम्मत न जुटा सके.

कानूनी कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए: बर्क ने कहा कि समाज कानून से चलता है, किसी की मनमानी से नहीं. अगर किसी ने गलती की है, तो उसका फैसला अदालत करेगी. प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई निष्पक्ष और बिना किसी पक्षपात के होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर आरोपी कैमरे पर मौजूद हैं और फिर भी बचते हैं, तो यह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करेगा. जब आम आदमी से छोटी गलती हो जाती है, तो तुरंत उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं.

धर्म और राजनीति की आड़ में दोषियों को बचाया जा रहा: बर्क ने कहा कि धर्म और राजनीति की आड़ में दोषियों को बचाया जा रहा है. ये स्थिति लोकतंत्र और न्याय दोनों के लिए खतरनाक है. सांसद बर्क ने प्रदेश की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की. साथ ही सरकार को आगाह किया कि यदि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो यह न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में नकारात्मक संदेश जाएगा.

यह भी पढ़ें- संभल सांसद बर्क के खिलाफ बड़ा एक्शन; अवैध मकान निर्माण पर 1.35 लाख रुपये जुर्माना, 30 दिन में खुद तोड़ने का आदेश

Last Updated : August 16, 2025 at 5:47 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SP MP ZIAUR RAHMANFATEHPUR VIOLENCE FIRUP POLITICS NEWSMP ZIAUR RAHMAN BARK IN SAMBHAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

बनारस में तोड़े जाएंगे 111 मंदिर और 11 मजार; चौड़ी की जा रहीं शहर की सड़कें, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

15 अगस्त को लखनऊ में संभल कर निकलें, ट्रैफिक डायवर्जन लागू, जान लीजिए रूट प्लान

यूपी के विधायकों-मंत्रियों की सैलरी बढ़ी; भत्तों में भी इजाफा, जानिए किसके खाते में अब कितना आएगा

जन्माष्टमी 2025; कानपुर के इस्कॉन मंदिर में थाइलैंड के फूलों से होगा भगवान का श्रृंगार, वृंदावन का रत्नजड़ित परिधान पहनेंगे कान्हा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.