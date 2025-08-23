आगरा : सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने सरकार पर निशाना साधा. रामजीलाल सुनम ने कहा कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक प्रताड़ित करने वाला है. मोदी सरकार तानाशाही विचार को क्रियान्वित कर रही है. सरकार इस विधेयक को विपक्ष के खिलाफ एक औजार बनाने जा रही है. भले ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जमाने में घोषित इमरजेंसी थी. मगर, अभी मोदी सरकार की अघोषित इमरजेंसी है. मेरी देश की जनता से आग्रह है कि इस विधेयक के विरोध में एकजुट हों और इसका विरोध करें.

विपक्ष का उत्पीड़न : उन्होंने कहा कि इस विधेयक का मतलब विपक्ष का उत्पीड़न करना है. इस संधोशित विधेयक में मुख्यमंत्री और मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार किए जाने और लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पद से हटाए जाने का प्रावधान है. यह विशुद्ध रूप से तानाशाही कदम है. देश में प्रतिपक्षी सरकारों को अपदस्थ करने का यह संविधान संशोधन विधेयक एक साधन मात्र है.

सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर सवाल उठाए. (Video Credit; ETV Bharat)

झूठी शिकायत पर भी हो कार्रवाई : उन्होंने कहा कि भले ही इस विधेयक में प्रधानमंत्री को हटाने का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन एक तरह का दिखावा है. कहें तो बिल्कुल अव्यवहारिक है. ये लोग कौन होते हैं किसी को दोषी बताने वाले. यह काम तो कोर्ट का है. यह तानाशाही कानून है. जिसमें विपक्ष के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की कुर्सी से हटाना है. सरकार को विधेयक में एक लाइन और जोड़नी चाहिए थी कि अगर किसी की शिकायत झूठी निकली तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

ईडी में केवल विपक्षी नेताओं पर केस : सपा सांसद ने कहा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में पिछले 10 साल में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसमें 95 प्रतिशत केस विपक्षी नेताओं पर हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों ईडी और सीबीआई को लेकर टिप्पणी की. कहा कि आपको ठग जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद में सरकार ने एक लिखित जबाव में खुद स्वीकार किया है कि पिछले 10 साल में प्रतिपक्ष के 193 नेताओं पर ईडी ने कार्रवाई की. मगर, सिर्फ दो नेताओं पर दोष सिद्ध हुए हैं.

ईडी और सीबीआई का कर रही इस्तेमाल : साफ है कि आर्थिक अपराधों के मुकदमों में सजा का औसत एक प्रतिशत है. इससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार लगातार देश में ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रतिपक्ष के 25 बड़े नेताओं के खिलाफ आर्थिक अपराध के मुकदमे हाल ही में कराया है. जिससे ऐसे 23 नेताओं को अपने दल के हित में उपयोगी मानकर उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे ठंडे में बस्ते में डाल दिए.

यह भी पढ़ें : न्यायिक सेवा संघ अधिवेशन; CM योगी बोले- सभी जिला जजों के चैंबर में लगाए जाएंगे AC, 50 करोड़ का कॉर्पस फंड भी मिलेगा