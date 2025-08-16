अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में फीस वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से शनिवार को समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने मुलाकात की. छात्र पिछले 15 दिनों से कैंपस में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. यहां तीन दिन से दो छात्रों न भूख हड़ताल पर हैं. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बाबे सैयद गेट पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का डेलिगेशन सपा सांसद से मिला.

रामजीलाल सुमन ने छात्रों की समस्याएं सुनीं और कहा कि फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई का वह विरोध करते हैं. अगर विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की मांगों को नहीं मानता है, तो समाजवादी पार्टी इस आंदोलन का समर्थन करेगी.

अलीगढ़ में सपा सांसद रामजीलाल सुमन (Video Credit: ETV Bharat)

यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों के साथ बातचीत करे: सांसद ने कहा कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, जिसका समाधान बातचीत में नहीं निकले. यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों की मांगों को लेकर उनके साथ बैठकर बात करें. उनकी मांगों को पूरा करें अन्यथा वह यह मुद्दा संसद में उठाएंगे. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां से बड़े-बड़े लोग और नेता निकले हैं.

उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को शासन चुनाव से क्या परेशानी है, समझ नहीं आता. शासन चुनाव भी जल्द से जल्द करवाया जाना चाहिए. आरएसएस की उत्पत्ति ही फिर्कापरस्ती से जुड़ी है. प्रधानमंत्री मोदी उसी विचारधारा से निकले हैं.

14 अगस्त को छात्रों ने शुरू की थी भूख हड़ताल: 14 अगस्त की शाम से चल रहे धरने पर यूनिवर्सिटी के दो छात्र रयान अहमद और सैयद कैफ हसन ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी. कैफ हसन ने बताया कि छात्रों की मांग और उनका दर्द यूनिवर्सिटी प्रशासन को नजर नहीं आ रहा. संसद में बैठे सांसद को हमारा दर्द दिखा, इसीलिए वह हमसे मिलने आए.

यूनिवर्सिटी प्रशासन के गलत फैसलों के खिलाफ भूख हड़ताल: कैफ ने कहा कि यह धरना और भूख हड़ताल यूनिवर्सिटी प्रशासन के गलत फैसलों के खिलाफ है. हम इस धरने में किसी भी तरह का राजनीतिक दखल नहीं चाहते. हम सपा सांसद से यूनिवर्सिटी बाबे सैयद गेट के बाहर जाकर मिले. उन्होंने हमारे इस संघर्ष का समर्थन किया है. पिछले तीन दिन में एक बार भी यूनिवर्सिटी की वाइस आंसर हमसे मिलने नहीं आई.

भेजी जा रही मेडिकल टीम पर नहीं भरोसा: पिछले तीन दिन से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र सैयद ने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन मेडिकल टीम हमारे चेकअप के लिए भेज रहा है. हमें उस पर विश्वास नहीं है. बाबे सैयद गेट पर छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है. भूख हड़ताल पर बैठे दोनों छात्रों की हालत पर डॉक्टर लगातार नजर रख रहे हैं.



