लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र 2025 की शुरुआत सोमवार से हुई. दोनों ही सदनों का पहला दिन हंगामेदार रहा. पक्ष और विपक्ष में आरोप- प्रत्यारोप का दौर चला. विधानसभा दोपहर बाद मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई, वहीं विधान परिषद में भी विपक्ष के नेताओं ने सरकारी स्कूलों के विलय मुद्दे पर खूब हंगामा किया.

बेसिक शिक्षा मंत्री का जवाब- पेयरिंग कर रहे : समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया. नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने योगी सरकार पर गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का आरोप लगाया. इस पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि शिक्षा की क्वालिटी बेहतर करने के लिए स्कूलों की पेयरिंग कर रहे हैं.

सरकार को पाठशाला से नफरत : समाजवादी पार्टी के सदस्य ने कार्य स्थान प्रस्ताव के माध्यम से यह मुद्दा उठाया. समाजवादी पार्टी के मुकुल यादव ने स्कूलों के विलय विषय को सदन के पटल पर रखा. डॉ. मानसिंह यादव ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को मधुशाला से प्रेम है और पाठशाला से नफरत है. स्कूल बंद करने के लिए पेयरिंग जैसे तरह-तरह के शब्द गढ़े जा रहे हैं.

आठ साल का डाटा दिखाया : समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिंह ने कहा कि सरकार ने जून में ही 10,827 स्कूलों को बंद कर दिया. सदन में कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा का व्यावसायीकरण कर रही है. बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बेसिक शिक्षा में पिछले आठ साल में हुए सुधारों का डाटा प्रस्तुत किया.

कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकार : उन्होंने कहा कि 50 से कम संख्या वाले वही स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जहां एक किलोमीटर के दायरे में अन्य सरकारी स्कूल भी हैं. इससे एक स्कूल में शिक्षकों की संख्या ज्यादा होगी तो पढ़ाई भी अच्छी हो सकेगी. केंद्र सरकार से कंपोजिट ग्रांट भी ज्यादा मिलेगी. शिक्षा मंत्री के जवाब से असंतुष्ट समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया. कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने कहा कि सपा सरकार में नौकरी और शिक्षा में सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था. सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया.

सड़कों के बजट का उठा मुद्दा : उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी व समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे सदन के समक्ष रखे. इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने सड़कों के बजट में घालमेल का आरोप लगाया. उन्होंने देवरिया के एक मार्ग का मामला उठाते हुए कहा कि पहले इस सड़क के लिए कई-कई करोड़ रुपए जारी हुए. अधिकारियों ने कहीं और खर्च कर दिया.

अधीक्षण अभियंता ने कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा, लेकिन दोषियों पर अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई. लोक नियम विभाग राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने कहा कि मार्ग के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है. कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.

