मेरठ जेल में बंद 22 गुर्जरों की जमानत मंजूर; 11 लोगों को रिहा किया गया, मिलने जा रहे सपा नेताओं को पुलिस ने रास्ते में रोका

मेरठ में गुर्जर समाज के लोगों की रिहाई की मांग ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 26, 2025 at 8:39 PM IST | Updated : September 26, 2025 at 9:00 PM IST 6 Min Read

मेरठ: गुर्जर समाज के 22 लोगों की गिरफ्तारी का मामला सुर्खियों में बना हुआ है. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनिका वर्मा ने मामले में सुनवाई के बाद 22 लोगों को जमानत दे दी. इन सभी को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो-दो गारंटर देने पर रिहा करने का आदेश दिया गया. आदेश के बाद 11 लोगों को जेल से रिहा कर दिया गया. शुक्रवार को मेरठ में गुर्जर समाज के लोगों की रिहाई की मांग को लेकर संयुक्त गुर्जर परिसंघ के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया. वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने भी जेल में गुर्जर समाज के लोगों से मिलने की कोशिश की. रालोद सांसद चंदन चौहान जेल में गुर्जर समाज के लोगों से मिले. (Video Credit- ETV Bharat) पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया. रालोद सांसद चंदन चौहान ने जेल में गुर्जर समाज के लोगों से मुलाकात की. सपा और संयुक्त गुर्जर परिसंघ ने इस मामले को लेकर बड़ा आंदोलन करने की बात कही. गुर्जर समाज के 22 लोग जेल में बंद: मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के दादरी गांव में रविवार को गुर्जर समाज की पंचायत में पुलिस पर हुए पथराव को लेकर 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. तब से अब तक गुर्जर समाज के 22 लोग मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद हैं. जेल में लगातार गुर्जर समाज से ताल्लुक रखने वाले अलग-अलग दलों के जनप्रतिनिधि मुलाकात करने पहुंच रहे हैं. पुलिस ने बैरिकेड लगाकर सपा नेताओं को रोका: सपा जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी ने कहा कि पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जेल में जाकर गुर्जर समाज के नेताओं से मिलना चाह रहा था, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया. यह तानाशाही है और इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी जल्द ही आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन करेगी. वहीं दोपहर बाद राष्ट्रीय लोकदल के बिजनौर से सांसद चंदन चौहान ने भी जेल में जाकर गुर्जर समाज के लोगों से मुलाकात की. उन्होंने पथराव को दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

मेरठ में प्रदर्शन करते सपा नेता (Photo Credit- ETV Bharat) चंदन चौहान ने कहा- विपक्ष की राजनीति का शिकार हुए लोग: उन्होंने जेल में बंद सभी गुर्जर समाज के लोगों को सज्जन बताया और मामले में जांच करने की बात कही. रालोद सांसद ने कहा कि ये लोग विपक्ष की राजनीति का शिकार हुए हैं. विपक्ष जातिवाद एजेंडा बढ़ाना चाहता है. रालोद सांसद चंदन चौहान ने कहा कि गुर्जर और ठाकुर समाज के लोग आपस में भाई-भाई हैं. विपक्ष में बौखलाहट है. सपा जिलाध्यक्ष ने जतायी नाराजगी: समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जेल में बंद गुर्जर समाज के नेताओं से मुलाकात न होने पर नाराजगी जाहिर की. संयुक्त गुर्जर परिसंघ के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर गुर्जर समाज के लोगों को निर्दोष बताया और इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि जल्द ही अगर जेल में बंद लोगों की रिहाई नहीं हुई, तो गुर्जर समाज के सभी संगठन एकजुट होकर आंदोलन करेंगे. रालोद सांसद चंदन चौहान जेल में बंद गुर्जरों से मिले (Photo Credit- ETV Bharat) जानिए अब तक किसने की मुलाकात: दो दिन पहले समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने जेल में जाकर गुर्जर समाज के 22 लोगों से मुलाकात की थी. बाहर आने के बाद उन्होंने जेल में बंद गुर्जर समाज के लोगों की रिहाई की मांग की थी. उनके अलावा भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी चौधरी चरण सिंह जिला जेल पहुंचे थे. उन्होंने भी गुर्जर समाज के लोगों से मुलाकात करके उन्हें बेकसूर और निर्दोष बताया था. कहा था कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की वे मुस्लिम थे. विधायक डॉ. सोमेन्द्र तोमर भी गुर्जर नेताओं से मिले: शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के मेरठ की दक्षिण विधानसभा से विधायक और सरकार में मंत्री डॉ. सोमेन्द्र तोमर भी जेल पहुंचे. उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज धर्म की रक्षा करता है. देश भक्त है. रविवार को जो भी घटना हुई उसमें विपक्ष की साजिश है. नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद अकेले ऐसे गैर गुर्जर नेता हैं, जिन्होंने जेल में बंद गुर्जर समाज के लोगों से मुलाकात की. संयुक्त गुर्जर परिसंघ ने आंदोलन की चेतावनी दी (Photo Credit- ETV Bharat) अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनिका वर्मा ने दी जमानत: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनिका वर्मा ने मामले में सुनवाई के बाद 22 लोगों को जमानत दे दी. इन सभी को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो-दो गारंटर देने पर रिहा करने का आदेश दिया गया. आरोपियों के अधिवक्ता ओमपाल सिंह ने कहा कि 11 लोगों को रिहा कर दिया गया है. इनकी जमानत हुई मंजूर:

1.अभिनव मोतला पुत्र संजीव कुमार उर्फ संजय निवासी गांव दादरी थाना दौराला जो कि वर्तमान में संतनगर बुराड़ी दिल्ली में रहते हैं.

2. विशाल पुत्र रणवीर सिंह निवासी ढापकी थाना नकुड सहारनपुर.

3. रविन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र सुरेश चन्द निवासी मुजफ्फरनगर.

4. मोहित पुत्र कटार सिह निवासी मोरकपुर थाना देवबंद सहारनपुर.

5. अनिल कुमार पुत्र जयकिशन निवासी बादौली बांगर सैक्टर 154 थाना नालेज पार्क गौतमबुद्धनगर.

6. विनीत मदनूकी पुत्र मेघनाथ चौधरी निवासी रामपुर मनिहारन सहारनपुर.

7. अंकुर गुर्जर पुत्र जसवीर सिह निवासी पोपलहेडा थाना खतौली मुजफ्फरनगर.

8. चौधरी हरेन्द्र सिह गुर्जर पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम खतौली मुजफ्फरनगर.

9. रुतबा गुर्जर पहलवान पुत्र मांगेराम निवासी गांव छतरी थाना खरखौदा मेरठ.

10. भूपेन्द्र उर्फ सुमित पुत्र अजीत सिह निवासी टिटौडा थाना खतौली मुजफ्फरनगर.

11. गौरव गुर्जर पुत्र धर्मवीर सिह निवासी अहमदपुर थाना फलावदा मेरठ.

12. दीपक कुमार पुत्र राजकुमार नागर निवासी इंदिरापुरम गाजियाबाद.

13. दीपक कुमार पुत्र वेदपाल सिंह निवासी भिजोपुरा थाना छपार मुजफ्फरनगर.

14. मोहित हुत्र रतन सिंह निवासी धूमखेडा धमनिकपुर थाना बादलपुर नोएडा.

15. सोनू गुर्जर पुत्र झब्बर सिह निवासी मोरकपुर थाना देबवंद सहारनपुर.

16. रविन्द्र भाटी पुत्र गजराज सिंह निवासी ग्राम रोजा जलालपुर थाना विसरख गौतमबुद्धनगर.

17. प्रवेश पुत्र सुखवीर सिंह निवासी कपिल विहार सहारनपुर.

18. मुकुल पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम मोटा थाना मधुबन बाबूरधाम जिला गाजियाबाद.

19. बृजपाल पुत्र भोपाल निवासी इन्द्रापुरम कालौनी थाना परतापुर जिला मेरठ.

20. आशीष पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम नगला राठी थाना दौराला जिला मेरठ.

21. नीरज पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम नगला राठी थाना दौराला जिला मेरठ.

22. अतुल कुमार पुत्र सुनील कुमार निवासी ग्राम नगला राठी थाना दौराला जिला मेरठ.

