बुलंदशहर में सपा नेता ने किया सुसाइड, जान देने से पहले वीडियो बनाया, कहा- मेरी पत्नी का उसके बुआ के बेटे से अवैध संबंध - BULANDSHAHR NEWS

सपा नेता सोहित चार साल से युवती के साथ लिव इन में रह रहा था. तीन साल पहले कोर्ट मैरिज की थी.

सुसाइड से पहले युवक ने वीडियो भी बनाया.
सुसाइड से पहले युवक ने वीडियो भी बनाया. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 5:08 PM IST

बुलंदशहर : पत्नी के अवैध संबंध और मानसिक शोषण से परेशान होकर खुर्जा के सपा नेता ने सुसाइड कर लिया. मृतक सोहित (29), सपा की अंबेडकर वाहिनी का प्रदेश सचिव बताया जा रहा है. आत्महत्या से पहले सोहित ने एक वीडियो बनाकर अपनी पत्नी और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सोहित की भाई की तहरीर पर खुर्जा नगर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. सोहित ने 15 अगस्त की शाम को घर में सुसाइड किया.

बहन पूजा ने बताया, सोहित चार साल से तमन्ना के साथ लिव इन में रह रहा था. तीन साल पहले कोर्ट मैरिज किया था. शादी के बाद तमन्ना और उसके घरवाले सोहित का उत्पीड़न कर रहे थे. परेशान होकर सोहित ने जान दे दी. आत्महत्या से पहले सोहित ने एक वीडियो भी बनाया. जिसमें उसने पूरी कहानी बताई है. तमन्ना और उसके परिजनों को सजा मिलनी चाहिए.

मामले में खुर्जा की सीओ पूर्णिमा सिंह ने बताया कि खुर्जा कोतवाली में मृतक के भाई की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है. आरोपियों के खिलाफ जांच कर सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी.

अब पढ़िए वीडियो में सोहित ने क्या कहा : सोहित ने कहा- जल्द सुसाइड करने वाला हूं. क्योंकि, मजबूर हो चुका हूं अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों की तरफ से. इन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर कर दिया है, अब दबाव सहन नहीं हो रहा है. लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी जो खराब हुई है, किसी और की नहीं हो. इसलिए मरने से पहले अपनी पत्नी के जो अवैध संबंध है उसका सारा सच बताना चाहता हूं. जिससे भविष्य में किसी और का ऐसा सामना नहीं करना पड़े.

ट्यूशन पढ़ाते समय हुआ था प्यार : मैं पत्नी तमन्ना के साथ तीन साल से साथ रह रहा हूं. हमने शादी की थी. फिर एक महीने बाद कोर्ट से रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था. हम दोनों कानूनी रूप से पति-पत्नी की तरह रह रहे थे. मैंने इसे तब अपनाया था जब इनके घर में मेरी ट्यूशन फीस भी जमा करने की हैसियत नहीं थी. व्यवहार और पढ़ाई पसंद आई, तब मैंने तमन्ना को अपनाया.

घर में छोटी बहू की तहर थी : मेरे घर में जब भी कोई प्रोग्राम होता तो तमन्ना उसमें शामिल होती, छोटी बहू की जिम्मेदारी निभाती. मेरे परिवार ने कभी कुछ नहीं कहा. जितना मेरे और परिवार से हो सका उतना तमन्ना को सम्मान देने की कोशिश की. लेकिन मुझे इस बात का कभी पता नहीं चला कि उसके अवैध संबंध उसके बुआ के लड़के के साथ हैं. उसपर शक हुआ, इज्जत बचाने और बाहर किसी को इस बात की जानकारी नहीं हो, इसलिए दोनों को अलग रखने की काफी कोशिश की.

रोका तो तलाक मांगने लगी : तमन्ना पर नजर रखनी शुरू कर दी. तमन्ना ने मेरे पास आना बंद कर दिया. बाहर जाने की जिद्द पर अड़ गई. कहा कि बाहर पढ़ना है. मुझे पता था कि इसके बुआ के लड़के दिल्ली में पढ़ते हैं, तो तमन्ना को दिल्ली जाने से मना कर दिया. तलाक मांगने लगी, तलाक के पेपरों पर दस्तखत करा लिए. घर न टूटे, पत्नी साथ रहे इसके लिए घर छोड़कर दिल्ली रहा, लेकिन वहां भी बुआ के लड़के के साथ उसका अफेयर चलता रहा.

