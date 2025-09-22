ETV Bharat / state

सपा नेता आजम खान कल जेल से होंगे रिहा, परवाना जेल पहुंचा, अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में हैं बंद

सभी केस में मिली जमानत : वकील जुबेर अहमद खान ने बताया, आजम खान लगभग 2 साल पहले सीतापुर जेल गए थे. उनके खिलाफ निचली अदालत और स्पेशल जज एमपी एमएलए की कोर्ट जितने भी पेंडिंग केस थे सभी जमानत होने के बाद सिक्योरिटी बॉन्ड फाइल हो चुके हैं.

आजम खान पक्ष के वकील जुबेर अहमद खान ने बताया, मोहम्मद आजम खान पर मुकदमों की भरमार है. स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट से लगभग 50 से ज्यादा मुकदमों में जमानती फाइल हुए थे और रिलीज आर्डर जारी हुए हैं. बाकी स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट से जारी हुए हैं.

रामपुर : समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान मंगलवार को जेल से रिहा होंगे. उनकी रिहाई का परवाना सीतापुर जेल पहुंच गया है. सुबह 8 बजे उन्हें रिहा किया जा सकता है. आजम खान अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में बंद थे.

सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल : कोर्ट में एक्सेप्ट होने के बाद रामपुर से परवाना जारी हो गया और सीतापुर जेल में रिसीव हो गया है. सोमवार को प्रक्रिया नहीं पाई, जिस वजह से कल (23 सितंबर) आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हो जाएंगे. आजम खान एडिशनल चार्जशीट दाखिल कर कुछ धाराएं बढ़ाए जाने के मामले में वकील जुबेर अहमद ने कहा कि मामले में आजम पहले से ही बेल पर थे सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल हो चुकी है.

समर्थकों में खुशी का माहौल : वहीं आजम खान की रिहाई की खबर से रामपुर में समर्थकों में खुशी का माहौल है. समर्थक रामपुर से सीतापुर पहुंच गए. समर्थक कलीम खान ने कहा कि आजम खान कल जेल से रिहा हो रहे हैं. हम उन्हें रिसीव करने आए हैं. दो साल बाद हमारे लिए खुशी का दिन आया है.

चार बार प्रदेश सरकार में मंत्री रहे : आजम खान सपा सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे. 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और श्रम, रोजगार, मुस्लिम वक्फ और हज जैसे विभागों को संभाला. 1993 में वे एक बार फिर राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बने.

आजम खान उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं. जबकि, 2003 से 2007 तक कैबिनेट मंत्री के रूप में संसदीय मामलों, शहरी विकास, जल आपूर्ति, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभागों का कामकाज देखा. 2012 में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान आजम खान नगर विकास समेत कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री बने.

