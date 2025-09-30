ETV Bharat / state

आजम ने जेल में बिताए दिनों को याद किया; बोले- नींबू का आचार और पतली रोटी खाता था, अखिलेश पर कही ये बात

कहा- मेरी प्रायोरिटी सेहत, छोटी से गली में रहता हूं, घर में भर जाता है पानी.

सपा नेता आजम खान.
सपा नेता आजम खान. (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 7:27 AM IST

3 Min Read
रामपुर : सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान करीब हफ्ते भर पहले 23 सितंबर को जेल से बाहर आए. तब से आजम खान बराबर सुर्खियों में हैं. जेल में बिताए दिनों को याद करते हुए आजम ने कहा है कि नींबू से आचार बनाकर उसी के साथ एक पतली रोटी खाता था. आजम ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसा. साथ ही मुख्तार अंसारी को भी याद किया. आगे अपने राजनीतिक कदम को लेकर कहा कि फिलहाल उनकी सेहत पहली प्राथमिकता है.

सपा नेता आजम खान. (Video Credit; ANI)

करीब 23 महीने जेल में बिताए. लगभग 2 साल पहले सीतापुर जेल भेजे गए थे. आजम सपा सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे. 1989 में कैबिनेट मंत्री बने और श्रम, रोजगार, मुस्लिम वक्फ और हज जैसे विभागों को संभाला. 1993 में वे फिर राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बने. आजम खान उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं.

जबकि, 2003 से 2007 तक कैबिनेट मंत्री के रूप में संसदीय मामलों, शहरी विकास, जल आपूर्ति, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभागों का कामकाज देखा. 2012 में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान आजम खान नगर विकास समेत कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री बने.

जेल से बाहर आने के बाद आजम के अगले राजनीतिक कदम को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि, आजम खान का कहना है कि जेल से बाहर आने के बाद उनकी प्रायारिटी उनकी सेहत है. आजम ने कहा कि जेल में पतली रोटी थी, वह खाता था. नींबू से अचार बना लेता था, उसी से रोटी खाता था. आजम ने अखिलेश यादव पर अपने ही अंदाज में तंज कसा. कहा, अखिलेश यादव की आने की खबर उन्होंने अखबार में पड़ी. वह बड़े आदमी हैं, अगर मेरे घर आएंगे तो मेरी इज्जत अफजाई होगी. मैं छोटे सी गली में रहता हूं. जहां मेरे घर के अंदर बरसात में दो-ढाई फीट पानी हो जाता है.

आजम ने कहा कि थोड़े से वक्त को छोड़कर 5 साल एक छोटी सी कोठरी में एक शख्स अकेला बंद रहे, दूर तक आदमी का नामोनिशान ना हो तो बीमार होना तो लाजिम है. अस्पताल गया था, चेकअप कराया है, पहले से बेहतर हूं. कहा कि टीवी-अखबारों में मुख्तार अंसारी के इंतकाल की खबर आई. इसका मुझ पर असर हुआ कि खाने-पीने के मामले में बहुत मोहताद हो गया. कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए.

आजम खान ने कहा कि वह खुद तो खाना जेल में बना ही नहीं सकते थे. दोपहर में एक बहुत पतली सी रोटी लेता था. वहीं नींबू से अचार बना लेता था और उससे रोटी खा लेता था.

