सपा नेता आजम खान को मिली राहत; कोर्ट की अवमानना मामले में बरी, 2020 में दर्ज किया गया था केस

मुरादाबाद : समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को मुरादाबाद की एसीजेएम-1 एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने 2020 में दर्ज कोर्ट के अवमानना के केस में उन्हें बरी कर दिया है.

यह केस 2008 में छजलैट थाने से जुड़े रोड जाम की पुरानी घटना से संबंधित था, जिसमें अदालत की तारीखों पर पेश न होने पर कार्यवाही शुरू की गई थी. रामपुर गंज थाने के एसएचओ रामवीर सिंह ने 174 A कोर्ट की अवमानना का मुकदमा 2020 में दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी. मूल मुकदमे में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को 2 साल की सज़ा हो चुकी है, जिसमें अब्दुल्ला आज़म की विधायकी भी चली गयी थी. मूल मुकदमे की सजा के ख़िलाफ़ दायर की गई आज़म खान की याचिका हाईकोर्ट में पेंडिंग है.