सपा नेता आजम खान को मिली राहत; कोर्ट की अवमानना मामले में बरी, 2020 में दर्ज किया गया था केस
कोर्ट ने कहा कि अवमानना के आरोप में पर्याप्त सबूत नहीं मिले.
Published : September 16, 2025 at 10:04 PM IST
मुरादाबाद : समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को मुरादाबाद की एसीजेएम-1 एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने 2020 में दर्ज कोर्ट के अवमानना के केस में उन्हें बरी कर दिया है.
यह केस 2008 में छजलैट थाने से जुड़े रोड जाम की पुरानी घटना से संबंधित था, जिसमें अदालत की तारीखों पर पेश न होने पर कार्यवाही शुरू की गई थी. रामपुर गंज थाने के एसएचओ रामवीर सिंह ने 174 A कोर्ट की अवमानना का मुकदमा 2020 में दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी. मूल मुकदमे में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को 2 साल की सज़ा हो चुकी है, जिसमें अब्दुल्ला आज़म की विधायकी भी चली गयी थी. मूल मुकदमे की सजा के ख़िलाफ़ दायर की गई आज़म खान की याचिका हाईकोर्ट में पेंडिंग है.
आज़म खान पर कोर्ट की अवमानना का केस चल रहा था, क्योंकि वे कई बार निर्धारित तारीखों पर अदालत में पेश नहीं हुए थे. इस केस में मंगलवार को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट एसीजेएम प्रथम ने सुनवाई पूरी करते हुए अब उन्हें बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अवमानना के आरोप में पर्याप्त सबूत नहीं मिले.
आज़म खान के वकील शाहनवाज़ सिब्तेन नकवी ने बताया कि यह 2008 के एक केस से संबंधित मामला था, जिसमें आजम खान को फ़रार मानते हुए 2020 में एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उनका एनबीडब्ल्यू भी जारी किया गया था. इस मुकदमे में उनको बाइज्जत बरी किया गया है. इस केस में अभियोजन पक्ष से 7 गवाह पेश हुए और एक गवाह डिफेंस की ओर से पेश किया गया, जिसमें ट्रायल के बाद फैसला आया है और आजम खान को बरी कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि आजम खान के लिए यह बड़ी राहत है, क्योंकि उन पर चल रहे कई केस में से एक केस कम हो गया जो उनके लिए राहत की बात है.
