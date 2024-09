ETV Bharat / state

बीकानेर में नए पुलिस अधीक्षक ने संभाला चार्ज, बोले- संगठित अपराध और नशे पर अंकुश लगाना प्राथमिकता - New SP Took Charge in Bikaner

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 2 hours ago

बीकानेर में पदभार ग्रहण करने के बाद जन समस्या सुनते एसपी सागर ( Photo ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: आईपीएस कावेंद्र सागर ने बुधवार को बीकानेर पुलिस अधीक्षक के रूप में अपना कामकाज संभाल लिया है. चार्ज लेने के बाद उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी नशे के दलदल में जा रही है. नशे पर रोक लगाना और मादक पदार्थों की तस्करी रोकना उनकी प्राथमिकता रहेगी. वे इस पर पूरा फोकस रखेंगे. आने वाले दिनों में इसके परिणाम भी नजर आएंगे. उन्होंने कहा कि बीकानेर जिले में लोग भय मुक्त रहें, इसके लिए अपराध और खास तौर से संगठित अपराध पर लगाम लगाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि बीकानेर जिला अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा से लगता है, इसलिए बाहरी राज्यों के अपराधियों के लिए बीकानेर आसान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी घटना आई है, जब दूसरे राज्यों के अपराधी यहां वारदात कर वापस चले गए. बीकानेर में नए पुलिस अधीक्षक ने संभाला चार्ज (Video ETV Bharat Bikaner)

पढें: 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, पदस्थापन सूची जारी, 5 प्रशिक्षणार्थी IPS को दी फील्ड पोस्टिंग वे सीमावर्ती क्षेत्र पर पूरा फोकस रखेंगे. उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय में परिवादियों की नियमित जनसुनवाई होगी, ताकि परिवादियों की शिकायत और पीड़ा को दूर करने में मदद मिले. आईपीएस अधिकारी कवेंद्र सागर 2015 बैच के अधिकारी हैं. इससे पहले वे जयपुर में डीसीपी ईस्ट के पद पर तैनात थे और इससे पहले कोटा ग्रामीण और बांसवाड़ा में भी पुलिस अधीक्षक के रूप में काम कर चुके हैं. बूंदी के नए पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र मीणा (Photo ETV Bharat Bundi) बूंदी में राजेन्द्र कुमार मीणा ने संभाला एसपी का चार्ज: बूंदी जिले के नए पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा ने बुधवार को बूंदी जिले के पुलिस अधीक्षक का कार्यभार ग्रहण किया. कार्यभार ग्रहण करने से पहले उन्हें पुलिस के जवानों ने गार्ड आफ आनर दिया. मीणा ने इस मौके पर कहा कि जिले में अपराध पर अंकुश लगाना व आमजन के लिए बेहतर पुलिसिंग देना पहली प्राथमिकता रहेगी. जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के साथ सामाजिक समरसता बनाए रखना भी प्राथमिकता होगी.