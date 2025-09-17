पलामू में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस की हाई लेवल मीटिंग, पाल्हे के इलाके में विशेष निगरानी के निर्देश
पलामू में दुर्गा पूजा को देखते हुए पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने पुलिस अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की.
पलामू: दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन की पलामू में हाई लेवल बैठक हुई. बैठक में पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने सभी एसडीपीओ एवं थाना प्रभारी को कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए हैं. जुलाई महीने में मुहर्रम के दौरान पलामू के पाटन थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच झड़प हुई थी. जिसे देखते हुए एसपी ने पाल्हे इलाके में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं.
बैठक में पुलिस का सख्त निगरानी बढ़ाने के निर्देश
दुर्गा उत्सव को लेकर पलामू जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है. पूरे मामले में पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. एसपी रीष्मा रमेशन ने दुर्गा पूजा को लेकर बैठक की है. पलामू में दुर्गा उत्सव के दौरान 680 के करीब पूजा पंडाल तैयार किए गए हैं. कई इलाकों में विजयदशमी के दिन और विजयदशमी के अगले दो दिनों तक मूर्ति विसर्जन होती है और जिले में महालया के दिन जुलूस भी निकलता है.
दुर्गा पूजा को लेकर कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किया गया है. सभी पूजा पंडालों में पुलिस बल की तैनाती की जानी है. दुर्गा पूजा को लेकर विभिन्न स्थानों में शांति समिति की बैठक हुई है और बैठक का दौर जारी है: रीष्मा रमेशन, एसपी
मुहर्रम की घटना के बाद पूरी तरह से सतर्क है पुलिस
दरअसल मुहर्रम के दौरान पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के पाल्हे के इलाके में दो पक्षों में विवाद हुआ था. जिसके बाद पाल्हे इलाके में पुलिस की खास निगरानी रहेगी एवं अतिरिक्त बल की तैनाती की जाएगी. बैठक में हुसैनाबाद एसडीपीओ मोहम्मद याकूब, मेदिनीनगर सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद, लेस्लीगंज एसडीपीओ मनोज कुमार झा, छतरपुर एसडीपीओ अवध कुमार यादव मौजूद थे.
