ETV Bharat / state

पलामू में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस की हाई लेवल मीटिंग, पाल्हे के इलाके में विशेष निगरानी के निर्देश

पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करती एसपी रीष्मा रमेशन ( Etv Bharat )

पलामू: दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन की पलामू में हाई लेवल बैठक हुई. बैठक में पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने सभी एसडीपीओ एवं थाना प्रभारी को कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए हैं. जुलाई महीने में मुहर्रम के दौरान पलामू के पाटन थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच झड़प हुई थी. जिसे देखते हुए एसपी ने पाल्हे इलाके में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं.

बैठक में पुलिस का सख्त निगरानी बढ़ाने के निर्देश

दुर्गा उत्सव को लेकर पलामू जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है. पूरे मामले में पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. एसपी रीष्मा रमेशन ने दुर्गा पूजा को लेकर बैठक की है. पलामू में दुर्गा उत्सव के दौरान 680 के करीब पूजा पंडाल तैयार किए गए हैं. कई इलाकों में विजयदशमी के दिन और विजयदशमी के अगले दो दिनों तक मूर्ति विसर्जन होती है और जिले में महालया के दिन जुलूस भी निकलता है.

जानकारी देती एसपी रीष्मा रमेशन (Etv Bharat)

दुर्गा पूजा को लेकर कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किया गया है. सभी पूजा पंडालों में पुलिस बल की तैनाती की जानी है. दुर्गा पूजा को लेकर विभिन्न स्थानों में शांति समिति की बैठक हुई है और बैठक का दौर जारी है: रीष्मा रमेशन, एसपी