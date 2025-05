ETV Bharat / state

विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर रामगोपाल यादव ने की जातिगत टिप्पणी; बोले- वो ठाकुर नहीं, हरियाणा की... हैं - RAM GOPAL CONTROVERSIAL REMARK

विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर रामगोपाल यादव ने की विवादित टिप्पणी ( Photo Credit- ETV Bharat )

मुरादाबाद: ऑपरेशन सिंदूर से चर्चा में आईं विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने मुरादाबाद में आपत्तिजनक टिप्पणी की. वो गुरुवार को मुरादाबाद पहुंचे. यहां रामगोपाल ने व्योमिका सिंह को लेकर जातिसूचक शब्द इस्तेमाल किये. सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव गुरुवार को मुरादाबाद के बिलारी तहसील में सपा के प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे. यहां मंच से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से चर्चा में आने वाली विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर जातिसूचक टिप्पणी की. उन्होंने पहले व्योमिका सिंह को गलत नाम से संबोधित किया. उन्होंने व्योमिका सिंह को दिव्या सिंह कहा. मुरादाबाद में राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव (Video Credit- ETV Bharat) मंच पर मौजूद सपा सांसद आदित्य यादव ने जब रामगोपाल यादव को सही नाम बताया, तो उन्होंने अपनी टिप्पणी में व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी सहित अन्य सैन्य अधिकारियों की जाति का उल्लेख किया. उन्होंने व्योमिका सिंह के लिए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया. राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि वो हरियाणा की हैं और जाटव xxxx जाति की हैं. अवधेश कुमार भारती पुनिया के रहने वाले हैं और यादव समाज से आते हैं. यह तीनों तो पीडीए के निकले. केवल सोफिया को मुसलमान समझकर गाली दी थी. एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं कहा. भारती के बारे में जानकारी नहीं थी. जब यह अखबारों में आया, तो यह सोचने लगे कि अब क्या किया जाए. जब मानसिकता खराब होती है, तो सेना की उपलब्धियां गिनाने की बजाए लोग अपनी उपलब्धियां गिनाने लगते हैं. वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री द्वारा की गयी टिप्पणी पर राम गोपाल ने कहा कि हाईकोर्ट के दखल के बाद उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है. व्‍योमिका सिंह ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में आयी थीं. उन्‍होंने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में सैन्‍य कार्रवाई की जानकारी दी थी. ये भी पढ़ें- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- स्वार्थ के लिए एक से अधिक शादी कर रहे मुस्लिम, कुरान में बहु विवाह की दी गई थी सशर्त अनुमति

