झारखंड आ रहे हैं अखिलेश यादव, गुरुजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने जाएंगे नेमरा - AKHILESH YADAV VISIT NEMRA

सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने नेमरा आएंगे.

SP chief Akhilesh Yadav
सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2025 at 9:52 AM IST

3 Min Read

रांची: दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नेमरा पहुंचेंगे. सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपराह्न 11:30 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे. यहां से 11:45 बजे सड़क मार्ग से शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा के लिए रवाना होंगे. करीब 2 घंटे का सफर तय करने के बाद वह नेमरा पहुंचेंगे.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव नेमरा में करीब एक घंटा रुकेंगे. दुख की इस घड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे. इसके साथ ही परिजनों से भी मुलाकात करेंगे और फिर शाम 4:45 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लौटकर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे.

सोमवार को चंद्रशेखर आजाद ने व्यक्त की थी संवेदना

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का ताता लगा हुआ है. वही सोमवार को उत्तर प्रदेश के आजाद समाज पार्टी (काशीराम) के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की थी. उन्होंने सोशल मिडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि शिबू जी ने राजनीति को सत्ता का साधन नहीं, बल्कि अपने लोगों के अधिकारों की लड़ाई का हथियार बनाया. उनकी विरासत हर न्यायप्रिय इंसान को संघर्ष के लिए प्रेरित करती रहेगी.

राजनीति को सत्ता पाने का साधन नहीं मानते थे शिबू सोरेन

आजाद समाज पार्टी (काशीराम) के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि उन्होने राजनीति को सत्ता पाने का साधन नहीं, बल्कि अपने लोगों के अधिकार वापस लेने का हथियार माना था. वे झारखंड के पहले ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने खुलेआम कहा 'जमीन, जंगल, और जल हमारी पहचान है, इसे छीनने वालों से समझौता नहीं होगा' की पैरवी की थी.

नेमरा में गुरुजी को श्रद्धांजलि देने का लग रहा है तांता

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव नेमरा में राजधर्म के साथ-साथ पुत्र धर्म की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं. दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मुखाग्नि देने के बाद से, नेमरा झारखंड का सबसे प्रमुख केंद्र बना हुआ है.

लंबी बीमारी के बाद सर गंगाराम अस्पताल में हुआ था निधन

बता दें कि दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में गुरुजी के निधन के बाद अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को नेमरा ले जाया गया था. जहां अंतिम संस्कार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे.

