'सीएम योगी के गोरखपुर में चल रहा हर तरह का गोरखधंधा'; सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले-BJP वाले कब्जा रहे जमीनें

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा. बड़े पैमाने पर वोट चोरी के मामले को लेकर प्रहार किया. डेवलपमेंट को लेकर भी सवाल खड़े किए. जमीन कब्जाने को लेकर भी उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला किया. अखिलेश ने कहा भारतीय जनता पार्टी सभी भूमाफिया से मिली हुई है.

अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संघी साथी लगातार इस कोशिश में हैं कि जो कीमती जमीन है उसको कैसे हथिया लें. ऐसी सूचनाएं अलग-अलग जिलों से अलग-अलग समय पर आती रही हैं. अयोध्या जो पावन धरती है वहां पर भी उन्होंने कोई शर्म नहीं की. न केवल पॉलीटिकल पार्टीज ने बल्कि आम लोगों ने भी सवाल खड़े किए थे. हम लोग यह समझने में नाकाम हैं कि जमीन की कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? इसी तरह वाराणसी में हुआ.

अब तो गोरखपुर में भी जमीनों को लेकर बहुत बड़ा गोरखधंधा चल रहा है. केवल जमीन का नहीं, बल्कि हर तरह का गोरखधंधा चल रहा है. हाल ही में जो घटना गोरखपुर में हुई उसकी जानकारी हासिल हुई. हमारे संगठन के लोगों से जो जानकारी मिली बड़े पैमाने पर गोरखपुर में गोरखधंधा चल रहा है. अन्याय का भी है और उत्पीड़न का भी है.

उन्होंने कहा कि याद कीजिए 2022 के चुनाव से पहले वहीं की पुलिस ने एक होटल में घुसकर जांच के बहाने एक व्यापारी पीट-पीटकर जान ले ली थी. सोचो कितने साल पहले यह घटना हुई थी और उसी तरह की घटना फिर देखने को मिल रही है. एक नौजवान जो डॉक्टर बनता न केवल अपना भविष्य बेहतर करता बल्कि अपने परिवार का सहारा बनता. उस तस्वीर को या वीडियो को कोई देख तक नहीं सकता है, इतना भयावह दृश्य है.

अखिलेश ने कहा कि सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी हुई है. जो स्लॉटर हाउस के नाम पर वोट ले रहे थे वहां पर तस्करी हो रही है. तस्करी को रोकने में एक बेचारे की जान चली गई. उत्तर प्रदेश सरकार का जीरो टॉलरेंस का नारा जीरो हो चुका है. अखिलेश ने कहा, हमें जानकारी मिली कि एक ही घर में 4000 से ज्यादा वोट बने हैं. नोएडा के हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं ने कई जगह जानकारी हासिल की. सैकड़ों वोट एक ही एड्रेस पर बने हैं.

अब सरकार कहेगी कि रिवीजन कर हम वोटर लिस्ट ठीक कर रहे हैं. इसका मतलब पहले तो यह धांधली चल ही रही थी. इसका मतलब चुनाव आयोग ने पहले कोई काम नहीं किया. प्रशासन का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग बना दिया. समाजवादी पार्टी की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कहने पर खूब वोट डलवाए गए होंगे.

बीजेपी के पास ऐसी मशीन है कि चुनाव वाले दिन बूथ पर वे फर्जी आधार कार्ड बना लेते हैं और वोट डलवा देते हैं. अखिलेश ने एलान किया कि बूथ लेवल एजेंट इतने मजबूत बनाएं कि अपने वोट की निगरानी कर सकें. भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फर्जी वोट डालने से रोक सकें. उन्हें बहुत सक्रिय रहना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है.