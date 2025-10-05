धौलपुर में बारिश ने बिगाड़ा फसल का गणित, सरसों की बुवाई पिछड़ी, खरीफ की फसल पहले ही बर्बाद
धौलपुर में खरीफ की फसलें अतिवृष्टि की भेंट चढ़ गई और खेतों में भरे पानी के चलते रबी की बुवाई समय पर नहीं हो पाएगी.
Published : October 5, 2025 at 10:54 AM IST
धौलपुर: इस बार की बारिश ने किसानों पर दोहरी मार मारी. जिले में खरीफ की फसलें अतिवृष्टि की भेंट चढ़ गई और खेतों में भरे पानी के चलते रबी की बुवाई समय पर हो पाने में संदेह है. जिले में किसान शारदीय नवरात्र को शुभ मानते हुए सरसों की बुवाई शुरू करते हैं. इस वर्ष भी किसानों ने 22 सितंबर से सरसों की बुवाई शुरू की. अधिकांश खेतों में 30 सितंबर तक बीज डाल दिया, लेकिन उसी दिन शाम को आई मूसलाधार बारिश से खेतों में पानी भर गया. इसे सरसों की बुवाई प्रभावित हुई. पानी में डूबने से अंकुरण से पहले ही बीज सड़ गए.
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सरदार मल ने बताया कि जिले में सरसों की बुवाई का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है. किसान 15 अक्टूबर तक सरसों की बुवाई कर सकते हैं. अभी मौसम में हल्की गर्मी है, जो बुवाई के अनुकूल है. किसानों को चाहिए कि वे खेतों की नमी का आंकलन कर फिर बुवाई करें, ताकि उत्पादन पर अधिक असर न पड़े. किसानों ने कहा कि सरसों की बुवाई में महंगे बीज, डीएपी खाद और कीटनाशक दवा पर हजारों रुपए खर्च किए थे, जो बेकार हो गए. सहायक कृषि अधिकारी कौशलेंद्र शर्मा ने बताया कि 15 सितंबर से अक्टूबर आखिर तक सरसों और आलू की बुवाई हो जानी चाहिए. चना एवं गेहूं बुवाई का उचित समय अक्टूबर से दिसंबर के शुरुआती सप्ताह तक रहता है. मौसम के मिजाज ने खेती का गणित बिगाड़ दिया. किसान खेतों की नमी को देखते बुवाई करें.
खरीफ की फसलें पहले ही बर्बाद: किसानों ने बताया कि लगातार बारिश से खरीफ की फसलों को नुकसान हुआ. जिले में बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का, मूंग, मूंगफली और गन्ने जैसी फसलें पानी में डूबकर नष्ट हो गई. उम्मीद थी कि रबी की फसल से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सितंबर के आखिरी में हुई तेज बारिश ने यह उम्मीद भी तोड़ दी. इधर, कई किसानों ने सरसों के साथ आलू की बुवाई शुरू की, लेकिन खेतों में पानी भरने से ये सड़ने लगी है. किसानों ने कहा कि इस वर्ष लगातार बारिश ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया.
किसान परेशान: लगातार दो सीजन के नुकसान से किसान गहरी चिंता में हैं. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में मौसम सामान्य रहा तो किसान कुछ हद तक नुकसान की भरपाई कर सकते हैं. फिलहाल जिले के अन्नदाता मौसम की मार के बीच राहत की आस लगाए बैठे हैं.
1 लाख 46 हजार 560 हेक्टेयर बुवाई: कृषि विभाग ने बताया कि जिले में रबी फसल की बुवाई 1,46,560 हेक्टेयर एरिया है. इसमें गेहूं 60,462, सरसों 77,397, चना 495, आलू 6000, तारामीरा 15 हेक्टेयर समेत सब्जी व अन्य 7851 हेक्टेयर में बुवाई की जाती है.