धौलपुर में बारिश ने बिगाड़ा फसल का गणित, सरसों की बुवाई पिछड़ी, खरीफ की फसल पहले ही बर्बाद

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 5, 2025 at 10:54 AM IST 3 Min Read

धौलपुर: इस बार की बारिश ने किसानों पर दोहरी मार मारी. जिले में खरीफ की फसलें अतिवृष्टि की भेंट चढ़ गई और खेतों में भरे पानी के चलते रबी की बुवाई समय पर हो पाने में संदेह है. जिले में किसान शारदीय नवरात्र को शुभ मानते हुए सरसों की बुवाई शुरू करते हैं. इस वर्ष भी किसानों ने 22 सितंबर से सरसों की बुवाई शुरू की. अधिकांश खेतों में 30 सितंबर तक बीज डाल दिया, लेकिन उसी दिन शाम को आई मूसलाधार बारिश से खेतों में पानी भर गया. इसे सरसों की बुवाई प्रभावित हुई. पानी में डूबने से अंकुरण से पहले ही बीज सड़ गए. कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सरदार मल ने बताया कि जिले में सरसों की बुवाई का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है. किसान 15 अक्टूबर तक सरसों की बुवाई कर सकते हैं. अभी मौसम में हल्की गर्मी है, जो बुवाई के अनुकूल है. किसानों को चाहिए कि वे खेतों की नमी का आंकलन कर फिर बुवाई करें, ताकि उत्पादन पर अधिक असर न पड़े. किसानों ने कहा कि सरसों की बुवाई में महंगे बीज, डीएपी खाद और कीटनाशक दवा पर हजारों रुपए खर्च किए थे, जो बेकार हो गए. सहायक कृषि अधिकारी कौशलेंद्र शर्मा ने बताया कि 15 सितंबर से अक्टूबर आखिर तक सरसों और आलू की बुवाई हो जानी चाहिए. चना एवं गेहूं बुवाई का उचित समय अक्टूबर से दिसंबर के शुरुआती सप्ताह तक रहता है. मौसम के मिजाज ने खेती का गणित बिगाड़ दिया. किसान खेतों की नमी को देखते बुवाई करें. धौलपुर में बारिश (ETV Bhaarat Dholpur)