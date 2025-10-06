ETV Bharat / state

दीपावली पर होगी बारिश? मौसम वैज्ञानिकों ने बताई मॉनसून वापसी की तारीख

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी जल्द, अब रातें सर्द होंगी पर दिन में बढ़ेगा तापमान, जानें मौसम का हाल.

SOUTHWEST MONSOON RETURNS
जाते-जाते जमकर बरस रहा मॉनसून (Etv Bharat)
Published : October 6, 2025 at 4:14 PM IST

Published : October 6, 2025 at 4:14 PM IST

भोपाल : मध्य प्रदेश में इस बार नवरात्रि में भी जमकर बारिश हुई. 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय होने से पिछले दो दिनों में मध्यप्रदेश में तेज बारिश हुई. ऐसे में लोगों के मन में सवाल हैं कि क्या दीवाली पर भी इसी तरह बारिश होगी? इसक जवाब मौसम विभाग ने अपने लेटेस्ट बुलेटिन में दे दिया है और बताया है कि प्रदेश समेत पूरे देश से मॉनसून की वापसी कब होगी.

जाते-जाते जमकर बरस रहा मॉनसून

सोमवार को भी मौसम विभाग ने कुछ जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी रेखा वर्तमान में गुजरात के वेरावल, भरुच से होते हुए एमपी के उज्जैन और यूपी के झांसी के ऊपर से गुजर रही है. अगले 3 से 4 दिनों तक मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी की परिस्थितियां अनुकूल होंगी.

IMD ON MONSOON WITHDRAWL
भारत मौसम विभाग ने बताई मॉनसून की वर्तमान स्थिति (Etv Bharat)

बीते 24 घंटो में इन जिलों में गिरा पानी

बता दें कि मध्यप्रदेश में रविवार को जोरदार बारिश हुई. प्रदेश में सबसे अधिक बारिश राजधानी भोपाल के नवीबाग क्षेत्र में हुई. यहां 4.4 इंच पानी गिरा. इसके साथ ही रायसेन के बाड़ी में 2.2 इंच, गुना के चचोड़ा में 3.62 इंच, रायसेन में 3.66 इंच, हरदा के टिमरनी में 2.7 इंच, बालाघाट के बिरसा में 2.3 इंच बारिश दर्ज की गई.

इसके साथ ही सागर, छिंदवाड़ा, सिवनी, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, दमोह, मंडला, अनुपपुर, शहडोल, भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम, बड़वानी, बैतूल, श्योपुर और विदिशा समेत 20 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई.

mosoon ki wapsi 7 october
7 अक्टूबर के बाद बदलेगा मौसम (IANS)

लो प्रेशर एरिया बनने से रुकेगी बारिश

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया, '' दक्षिण पश्चिम मॉनसून की रेखा अपने स्थान पर बनी हुई है. आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर मध्यप्रदेश के कुछ भागों से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की परिस्थतियां अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही हैं. इसी तरह कल एक साइक्लोनिक सुकुर्लेशन शक्ति जो अरेबियन सी पर था, आज वो 7 अक्टूबर को लो प्रेशर एरिया में बदलने की संभावना है. इसके साथ ही सिस्टम में तीन अन्य साइक्लोन सकुर्लेशन एक्टिव हैं.''

7 अक्टूबर के बाद बदलेगा मौसम

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने आगे बताया, '' पिछले 24 घंटों से प्रदेश में बारिश का दौर चल रहा है. सबसे अधिक बारिश प्रदेश में राजधानी के नबीबाग में 4.4 इंच हुई. वहीं सबसे अधिक तापमान खजुराहो में 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भोपाल, नर्मदापुरम और गुना जिलों में भी तेज बारिश हुई. प्रदेश में अभी दो दिन थंडरस्टार्म, लाइटिंग और गस्टीविंड का दौर जारी रहेगा. कहीं-कही हल्की बारिश भी हो सकती है. लेकिन 7 अक्टूबर के बाद मौसम शुष्क होगा. इसके बाद दिन के तापमान में बढ़ोत्तरी और रात के तापमान में गिरावट होगी.''

देर रात खुला भदभदा डैम का गेट

रविवार को राजधानी में तेज बरसात के बाद भदभदा डेम का गेट नंबर 5 रात साढ़े 8 बजे खोला गया. इससे पहले शनिवार को रात साढ़े 8 बजे एक गेट खोला गया था, जो रात ढाई बजे तक खुला रहा. इस दौरान 72 मिलियन क्युबिक फीट पानी कलियासोत नदी में छोड़ा गया.

यह भी पढ़ें-

नगर निगम के वॉटर वकर्स के इंजीनियर और डेम प्रभारी अजय सिंह सोलंकी ने बताया, '' कैचमेंट एरिया में लगभग एक इंच से अधिक बरसात से तालाब का वॉटर लेबल 1666.80 फीट पहुंच गया. वहीं भदभदा का गेट खुलने के बाद कलियासोत डैम का भी एक गेट खोला गया.''

10 साल में चौथी बार अक्टूबर में औसत से अधिक बारिश

शहर में मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद अक्टूबर के महीने में पिछले दस साल में 8 बार बारिश दर्ज हुई. पिछले साल शहर में 25.6 मिमी बारिश हुई थी. साल 2022 में सबसे अधिक 136.7 मिमी बारिश हुई . इस बार अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही शहर में बारिश का दौर शुरू हो गया है.

अक्टूबर के महीने में सर्दी और गर्मी का ट्रेंड रहता है. पिछले सालों में रात का पारा 20 डिग्री से नीचे और दिन का पारा 35 डिग्री के ऊपर गया है. अक्टूबर महीने की औसत बारिश 31.5 मिमी है. पिछले दस साल में चार बार अक्टूबर में में औसत से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है.

