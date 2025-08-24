ETV Bharat / state

हरतालिका तीज पर महिलाओं को रेलवे का बड़ा गिफ्ट, ससुराल और मायके के लिए स्पेशल ट्रेन - HARTALIKA TEEJ SPECIAL TRAIN

हरतालिका तीज 26 अगस्त को है ऐसे में रेलवे ने महिलाओं की सुविधा के लिए 2 ट्रेन चलाने का लिया निर्णय.

HARTALIKA TEEJ SPECIAL TRAIN
हरतालिका तीज पर 2 स्पेशल ट्रेनों की सुविधा (ETV Bharat)
शहडोल: हरतालिका तीज के पावन पर्व पर ज्यादातर महिलाएं ससुराल से मायके या मायके से ससुराल पहुंचती हैं. ऐसे में रेलवे ने आने वाले तीज पर्व को देखते हुए महिलाओं को स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे तीजा पर्व के मौके पर 2 स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है क्योंकि इस पर्व के समय आवागमन ज्यादा होता है. जिससे ट्रेनों में काफी भीड़ भी होती है. इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ये 2 स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है.

हरतालिका तीज पर 2 स्पेशल ट्रेनों की सुविधा

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के पीआरओ अंबिकेश साहू ने बताया कि "तीजा पर्व को ध्यान में रखते हुए महिला यात्रियों की विशेष सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे दो जोड़ी तीजा फेस्टिवल फास्ट मेमू ट्रेन चलाने जा रहा है. ये गाड़ियां
रायपुर-अनूपपुर-रायपुर और रायपुर-ताड़ोकी-रायपुर के बीच चलेंगी."

  • गाड़ी संख्या 06803/06804 रायपुर-अनूपपुर-रायपुर तीजा फेस्टिवल फास्ट मेमू 24 और 28 अगस्त 2025 को चलाई जाएगी.
  • गाड़ी संख्या 06805/6806 रायपुर-ताड़ोकी-रायपुर तीजा फेस्टिवल फास्ट मेमू 25 और 29 अगस्त को चलाई जाएगी.

कब-किस समय पर चलेगी ट्रेन

तीजा स्पेशल फास्ट मेमू रायपुर-अनूपपुर ट्रेन 24 और 28 अगस्त को सुबह 04.50 बजे रवाना होगी. जो इस रूट के कई स्टेशन में रुकते हुए भाटापारा, उसलापुर, पेंड्रा होते हुए अनूपपुर सुबह 10.15 बजे पहुंचा देगी. इसी तरह अनूपपुर-रायपुर तीजा फेस्टिवल फास्ट मेमू ट्रेन अनूपपुर से 24 और 28 अगस्त को 13.30 बजे दोपहर रवाना होगी, जो पेंड्रा, उसलापुर होते हुए भाटापारा रूट होते हुए रायपुर पहुंचेगी. आते और जाते दोनों समय इस दौरान ये स्पेशल फास्ट मेमू ट्रेन इन रूटों के कई छोटे-बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए जाएगी.

Raipur Anuppur Raipur Train
महिलाओं की सुविधा के लिए 2 स्पेशल ट्रेन (ETV Bharat)

इसके अलावा रायपुर-ताड़ोकी तीजा स्पेशल ट्रेन 25 और 29 अगस्त को 6 बजे सुबह रवाना होगी और 10.15 बजे ताड़ोकी स्टेशन पहुंचेगी. इसके अलावा ताड़ोकी-रायपुर स्पेशल ट्रेन 25 और 29 अगस्त को दोपहर में 12 बजे रवाना होगी, जो कि 16.25 बजे रायपुर पहुंचेगी.

शहडोल संभाग को सबसे ज्यादा फायदा

तीजा का पावन पर्व 26 अगस्त को है. शहडोल संभाग में भी तीजा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. तीजा के इस पावन पर्व के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने ये जो 2 स्पेशल ट्रेन चलाई हैं. इसमें एक ट्रेन रायपुर से अनूपपुर तक के लिए है, जो शहडोल संभाग के महिला यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छी ट्रेन है क्योंकि शहडोल संभाग छत्तीसगढ़ से लगा हुआ इलाका है. यहां आज भी छत्तीसगढ़ में शहडोल संभाग के कई लोगों की रिश्तेदारी है और लोगों का वहां आना जाना लगातार होता है. ऐसे में इसका सबसे अधिक फायदा महिला यात्रियों को मिलेगा.

