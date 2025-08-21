ETV Bharat / state

मैदानगढ़ी ट्रिपल मर्डर केस में खुलासा, छोटे बेटे ने की थी मां-बाप और भाई की हत्या, एम्स मेट्रो स्टेशन से हुआ गिरफ्तार - TRIPLE MURDER IN SOUTH DELHI

ट्रिपल मर्डर केस : बेटे ने की मां-बाप और भाई की हत्या, एम्स मेट्रो स्टेशन से पकड़ा गया आरोपी आत्महत्या करने का था इरादा

Etv Bharat
ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा (SOURCE: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 21, 2025 at 10:36 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मैदान गढ़ी थाना इलाके के खरक गांव से बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी. यहां एक बेटे ने अपने ही माता-पिता और बड़े भाई की धारदार चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी. आरोप छोटे बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद आरोपी छोटा बेटा मौके से फरार हो गया. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी।

जानकारी के अनुसार आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है. हत्या के बाद दिल्ली पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुट गई थीं डीसीपी अंकित चौहान ने कई टीमों का गठन किया था. करीब 24 घंटे की गहन छानबीन के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली और आरोपी को एम्स मेट्रो स्टेशन के पास पकड़ लिया गया.

मिली जानकारी के अनुसार दरअसल, आरोपी दिल्ली के एम्स मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था. तभी वहां तैनात सुरक्षा गार्डों की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया. जब सुरक्षा गार्डों ने आरोपी से खुदकुशी की वजह पूछी गई तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया; आरोपी ने बताया कि वह अपने मां-बाप और भाई की हत्या कर चुका है और इसके बाद खुद भी अपनी जान लेना चाहता था.

Etv Bharat
मैदान गढ़ी ट्रिपल मर्डर केस (SOURCE: ETV BHARAT)
बरहाल दिल्ली पुलिस ने आरोपी बेटे को तुरंत मैदान गढ़ी थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए साउथ जिला पुलिस की विशेष टीमें जांच में जुटी हैं.

इस सनसनीखेज मामले पर दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने जानकारी दी और कहा कि “मर्डर केस के मुख्य आरोपी सिद्धार्थ को मेट्रो स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उसने अपने परिवार की हत्या के बाद आत्महत्या की योजना बनाई थी. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच जारी है.”

ये भी पढ़ें- दिल्ली के मैदान गढ़ी में ट्रिपल मर्डर, एक घर में मृत मिले तीन लोग; जांच में जुटी पुलिस

ये भी पढ़ें- दिल्ली में ट्रिपल मर्डरः रक्षाबंधन के दिन पति ने पत्नी और दो बेटियों का बेरहमी से किया कत्ल, गिरफ्तार

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मैदान गढ़ी थाना इलाके के खरक गांव से बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी. यहां एक बेटे ने अपने ही माता-पिता और बड़े भाई की धारदार चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी. आरोप छोटे बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद आरोपी छोटा बेटा मौके से फरार हो गया. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी।

जानकारी के अनुसार आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है. हत्या के बाद दिल्ली पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुट गई थीं डीसीपी अंकित चौहान ने कई टीमों का गठन किया था. करीब 24 घंटे की गहन छानबीन के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली और आरोपी को एम्स मेट्रो स्टेशन के पास पकड़ लिया गया.

मिली जानकारी के अनुसार दरअसल, आरोपी दिल्ली के एम्स मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था. तभी वहां तैनात सुरक्षा गार्डों की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया. जब सुरक्षा गार्डों ने आरोपी से खुदकुशी की वजह पूछी गई तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया; आरोपी ने बताया कि वह अपने मां-बाप और भाई की हत्या कर चुका है और इसके बाद खुद भी अपनी जान लेना चाहता था.

Etv Bharat
मैदान गढ़ी ट्रिपल मर्डर केस (SOURCE: ETV BHARAT)
बरहाल दिल्ली पुलिस ने आरोपी बेटे को तुरंत मैदान गढ़ी थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए साउथ जिला पुलिस की विशेष टीमें जांच में जुटी हैं.

इस सनसनीखेज मामले पर दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने जानकारी दी और कहा कि “मर्डर केस के मुख्य आरोपी सिद्धार्थ को मेट्रो स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उसने अपने परिवार की हत्या के बाद आत्महत्या की योजना बनाई थी. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच जारी है.”

ये भी पढ़ें- दिल्ली के मैदान गढ़ी में ट्रिपल मर्डर, एक घर में मृत मिले तीन लोग; जांच में जुटी पुलिस

ये भी पढ़ें- दिल्ली में ट्रिपल मर्डरः रक्षाबंधन के दिन पति ने पत्नी और दो बेटियों का बेरहमी से किया कत्ल, गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

TRIPLE MURDER IN DELHIBODIES FOUND INSIDE HOUSEMURDER IN MAIDAN GARHITRIPLE MURDER IN SOUTH DELHITRIPLE MURDER IN SOUTH DELHI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: बी सुदर्शन का नामांकन, बोले- चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है

62,000 करोड़ का रक्षा सौदा, HAL को मिला 97 तेजस Mk1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर

गाजा शहर पर हमले को लेकर इजराइल बेकरार, रिजर्व सैनिकों को बुलाया

Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: पढ़ें और जानें गूगल के इन नए पिक्सल फोन्स का अंतर, कौनसा खरीदेंगे आप?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.