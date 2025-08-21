नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मैदान गढ़ी थाना इलाके के खरक गांव से बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी. यहां एक बेटे ने अपने ही माता-पिता और बड़े भाई की धारदार चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी. आरोप छोटे बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद आरोपी छोटा बेटा मौके से फरार हो गया. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी।



जानकारी के अनुसार आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है. हत्या के बाद दिल्ली पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुट गई थीं डीसीपी अंकित चौहान ने कई टीमों का गठन किया था. करीब 24 घंटे की गहन छानबीन के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली और आरोपी को एम्स मेट्रो स्टेशन के पास पकड़ लिया गया.

मिली जानकारी के अनुसार दरअसल, आरोपी दिल्ली के एम्स मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था. तभी वहां तैनात सुरक्षा गार्डों की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया. जब सुरक्षा गार्डों ने आरोपी से खुदकुशी की वजह पूछी गई तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया; आरोपी ने बताया कि वह अपने मां-बाप और भाई की हत्या कर चुका है और इसके बाद खुद भी अपनी जान लेना चाहता था.

बरहाल दिल्ली पुलिस ने आरोपी बेटे को तुरंत मैदान गढ़ी थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए साउथ जिला पुलिस की विशेष टीमें जांच में जुटी हैं.

इस सनसनीखेज मामले पर दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने जानकारी दी और कहा कि “मर्डर केस के मुख्य आरोपी सिद्धार्थ को मेट्रो स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उसने अपने परिवार की हत्या के बाद आत्महत्या की योजना बनाई थी. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच जारी है.”

