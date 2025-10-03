रांची में होगी चौथी साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, पाकिस्तान की मौजूदगी पर सस्पेंस
रांची में साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 24 से 26 अक्टूबर तक होगा, जिसमें भारत सहित कई देशों के धावक और एथलीट भाग लेंगे.
Published : October 3, 2025 at 12:59 PM IST
रांची: राजधानी रांची एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय खेल का गवाह बनने जा रही है. रांची का बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम इस बार दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा. यह आयोजन 24 से 26 अक्टूबर तक होगा, जिसमें भारत सहित दक्षिण एशिया के कई देशों के धावक और एथलीट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.
इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन पहले अप्रैल-मई 2025 में होना था, लेकिन कुछ कारणों से इसे स्थगित कर अब अक्टूबर में कराने का निर्णय लिया गया है. तीन दिनों तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. हालांकि, पाकिस्तान की भागीदारी अब भी अनिश्चित है.
विदेश मंत्रालय से मिली हरी झंडीः मधुकांत पाठक
एएफआई, फाइनेंस कमेटी के अध्यक्ष मधुकांत पाठक ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, “पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि उनकी टीम और खिलाड़ी आएंगे या नहीं. बाकी सभी देशों से सहमति मिल चुकी है. पाकिस्तान के लिए हमने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है और मंत्रालय से भी हरी झंडी मिल चुकी है.”
गौरतलब है कि यह आयोजन वर्ल्ड एथलेटिक्स की “D” कैटेगरी मीट में शामिल है, जो एथलीट्स के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी रैंकिंग और योग्यता सुधारने का बड़ा मंच बनेगा. इस प्रतियोगिता से न केवल झारखंड बल्कि पूरे भारत को लाभ होगा क्योंकि एथलीट्स को घरेलू मैदान पर ही अंतरराष्ट्रीय अनुभव मिलेगा.
रांची की मेजबानी का अनुभव
यह पहला मौका नहीं है जब रांची किसी बड़े एथलेटिक्स आयोजन की मेजबानी कर रहा है. इससे पहले ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप और हाल ही में सम्पन्न हुई 64वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का सफल आयोजन भी बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ. इन आयोजनों ने रांची को खेल की दृष्टि से देश के मानचित्र पर और मजबूत किया है.
दर्शक अंतरराष्ट्रीय मुकाबला अपने शहर में देखेंगे
झारखंड में एथलेटिक्स की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. स्थानीय खिलाड़ियों के लिए यह आयोजन किसी उत्सव से कम नहीं होगा, क्योंकि उन्हें विश्वस्तरीय खिलाड़ियों को नजदीक से देखने और सीखने का मौका मिलेगा. वहीं, दर्शकों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का एथलेटिक्स मुकाबला अपने ही शहर में देखने का मौका मिलेगा.
ये भी पढ़ें-
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप: सचिन यादव 40 सेंटीमीटर से चूक गए पदक
रांची में 64वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज, पहले दिन के इवेंट का यहां देखें रिजल्ट
64वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन, रेलवे रहा ओवरऑल चैंपियन, बिरसा मुंडा स्टेडियम में दिखा खिलाड़ियों में जज्बा