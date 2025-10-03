ETV Bharat / state

रांची में होगी चौथी साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, पाकिस्तान की मौजूदगी पर सस्पेंस

रांची: राजधानी रांची एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय खेल का गवाह बनने जा रही है. रांची का बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम इस बार दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा. यह आयोजन 24 से 26 अक्टूबर तक होगा, जिसमें भारत सहित दक्षिण एशिया के कई देशों के धावक और एथलीट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.

इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन पहले अप्रैल-मई 2025 में होना था, लेकिन कुछ कारणों से इसे स्थगित कर अब अक्टूबर में कराने का निर्णय लिया गया है. तीन दिनों तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. हालांकि, पाकिस्तान की भागीदारी अब भी अनिश्चित है.

जानकारी देते AFI, फाइनेंस कमेटी के अध्यक्ष मधुकांत पाठक (Etv Bharat)

विदेश मंत्रालय से मिली हरी झंडीः मधुकांत पाठक

एएफआई, फाइनेंस कमेटी के अध्यक्ष मधुकांत पाठक ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, “पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि उनकी टीम और खिलाड़ी आएंगे या नहीं. बाकी सभी देशों से सहमति मिल चुकी है. पाकिस्तान के लिए हमने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है और मंत्रालय से भी हरी झंडी मिल चुकी है.”

गौरतलब है कि यह आयोजन वर्ल्ड एथलेटिक्स की “D” कैटेगरी मीट में शामिल है, जो एथलीट्स के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी रैंकिंग और योग्यता सुधारने का बड़ा मंच बनेगा. इस प्रतियोगिता से न केवल झारखंड बल्कि पूरे भारत को लाभ होगा क्योंकि एथलीट्स को घरेलू मैदान पर ही अंतरराष्ट्रीय अनुभव मिलेगा.

रांची की मेजबानी का अनुभव