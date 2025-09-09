ETV Bharat / state

अब भारत में ही बनेंगे ड्रोन के पार्ट्स, हिसार के सिसाय में बनेगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ड्रोन हब

Drone Pilot Convocation ( Etv Bharat )

September 9, 2025