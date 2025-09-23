ETV Bharat / state

साउथ अफ्रीकन छात्र की मौत, 20 सितंबर को अंबेडकर अस्पताल में हुआ था भर्ती

साउथ अफ्रीकन छात्र की इलाज के दौरान मौत: मृतक छात्र मुंबई से रायपुर के निजी यूनिवर्सिटी में एडिमिशन लेने आया था. मृतक छात्र मानसिक रोग से पीड़ित था और मुंबई में उसके अजीबोगरीब हरकत के वीडियो भी वायरल हुए थे. देवेंद्र नगर पुलिस मर्ग और पंचनामे की कार्रवाई पूरी करने के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाएगी.

रायपुर: 22 साल के साउथ अफ्रीकन छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में सोमवार की शाम को इलाज के दौरान मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक मृतक छात्र मानसिक रोग से पीड़ित था. छात्र को इलाज के लिए राजधानी के अंबेडकर हॉस्पिटल में 20 सितंबर को भर्ती कराया गया था. मृतक छात्र का नाम सेनजेलवे सीसोनके निकमबुले था.

साउथ अफ्रीकन छात्र की इलाज के दौरान मेकाहारा में मौत हो गई. उसे इलाज के लिए 20 सितंबर को भर्ती कराया गया था. सोमवार की शाम को साउथ अफ्रीकन छात्र की मौत हो गई. जिसके बाद इसकी सूचना उसकी परिजनों को दी गई है. परिजनों की मौजूदगी में मर्ग पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाएगी. उसके बाद परिजनों को डेडबॉडी सौंप दी जाएगी: जितेंद्र असैया, थाना प्रभारी, देवेंद्र नगर

अंबेडकर अस्पताल में चल रहा था इलाज: घटना की जानकारी मिलने पर साउथ अफ्रीकन एंबेसी ने रायपुर में सक्रिय होकर मामले में हस्तक्षेप किया. एंबेसी के निर्देश पर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा साउथ अफ्रीकन छात्र को तुरंत अंबेडकर अस्पताल पहुंचाया गया था. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. एंबेसी को सूचित किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए देवेंद्र नगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि मृतक के मानसिक स्वास्थ्य और मौत के कारणों की पूरी जांच की जाएगी. ताकि इससे यह पता चल सके कि मौत स्वाभाविक थी या इसके पीछे कोई और कारण थे.

