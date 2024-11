ETV Bharat / state

बिहार में बाइक पर नंबर कि जगह लिखा, 'माफ करना लड़कियों' ₹1500 का चालान कटा

शिवहर : अक्सर लोग अपनी बाइक या कार पर स्टाइलिश नंबर प्लेट या फिर कोई स्लोगन लिख देते हैं. ऐसा करना गैरकानूनी है. आपको जुर्माना भी भरना पर सकता है. ऐसा ही कुछ देखने को मिला बिहार के शिवहर जिले में. यहां पैक्स चुनाव को लेकर इन दिनों ट्रैफिक पुलिस पूरे अलर्ट मोड में दिख रही है. शुक्रवार सुबह खुद ट्रैफिक डीएसपी भरत कुमार व इंस्पेक्टर कमलेश कुमार ने शहर के जीरो माइल चौक पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया.

बाइक पर स्लोगन देख चौंक गए DSP साहब : इस दौरान ट्रैफिक डीएसपी भरत कुमार की नजर एक बाइक पर पड़ी. जिसके नंबर प्लेट पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि उसे देखकर हर किसी की हंसी छूट जाय. मोटरसाइकिल सवार को रोककर जब बाइक पर नंबर कि जगह स्लोगर लिखने को लेकर सवाल पूछा गया तो उसके पास कोई जवाब नहीं था.

शिवहर में फैंसी नंबर प्लेट (ETV Bharat)

'लड़कियों मेरी मां बहुत खतरनाक है' : दरअसल बाइक पर नंबर प्लेट की जगह स्लोगन लिखा हुआ था, 'SORRY GIRLS MY MOM IS VERY DANGER' (खतरा) यानी लड़कियों मेरी मां बहुत खतरनाक है. उसके बाद ट्रैफिक डीएसपी ने युवक से सवाल जवाब किया और मोटरसाइकिल का ₹1500 का चालान काटने का निर्देश दिया.