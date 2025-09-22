ETV Bharat / state

उत्तराखंड में वन क्षेत्रों का होगा डिजिटल सीमांकन, SOP तैयार, ऐसे बदलेंगी स्थितियां

उत्तराखंड में वन क्षेत्रों का डिजिटल सीमांकन के लिए SOP तैयार हो चुकी है. इससे सीमा विवाद की स्थिति भी सुधरेगी.

Digital demarcation of forest areas
उत्तराखंड में वन क्षेत्रों का होगा डिजिटल सीमांकन (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 22, 2025 at 7:48 PM IST

4 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड में वन क्षेत्रों का नए सिरे से सीमांकन करने की तैयारी हो रही है. ऐसा पहली बार होगा, जब प्रदेश के वन क्षेत्रों की सीमाओं का डिजिटल सीमांकन किया जाएगा. ऐसा होने के बाद वनों की सीमाओं को लेकर तमाम विवाद और असमंजस की स्थिति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी. इसी कड़ी में उत्तराखंड शासन ने 22 सितंबर को डिजिटल सीमांकन को लेकर एसओपी जारी की. जिसके आधार पर ही राज्य भर में वनों के सीमांकन का काम होगा.

उत्तराखंड में 38 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जिसमें 26.5 लाख हेक्टेयर आरक्षित वन, 9.88 लाख हेक्टेयर संरक्षित वन और 1.57 लाख हेक्टेयर अन्य अवर्गीकृत वन शामिल है. राज्य भर में वन क्षेत्र का प्रबंधन कुल 34 डिवीजन, सात वाइल्डलाइफ डिवीजन के रूप में बंटा हुआ है. ऐसे में इस बड़े क्षेत्र का सीमांकन डिजिटल रूप से किए जाने की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी, हालांकि 6 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने आधारित डाटाबेस को तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने 2019 में एक समिति का गठन भी किया था.

खास बात यह है कि ओडिशा में वन क्षेत्र के डिजिटाइजेशन को लेकर काम किया गया है और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने ओडिशा द्वारा जियो रेफरेंसिंग के लिए तैयार की गई एसओपी को एक मॉडल के रूप में भी माना है. खास बात यह है कि लंबे समय के बाद आखिरकार उत्तराखंड ने भी डिजिटल सीमांकन तय करने के लिए एक एसओपी जारी कर दी.

इसके तहत फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार डिजिटल सीमांकन को लेकर एसओपी को इसमें शामिल किया गया है. एसओपी में यह स्पष्ट किया गया है कि डिजिटल रूप में सीमांकन के दौरान किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा. इस दौरान यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसके लिए कोई भी अतिरिक्त पद सृजित नहीं किया जाएगा और उसके लिए समय सीमा भी तय होगी. यही नहीं, इस काम में कैंपा के फंड का उपयोग किस तरह से हो सकता है? इसे भी देखा जाएगा. हालांकि, सेवानिवृत अधिकारियों, कर्मचारियों को भी इस काम के लिए रखे जाने की बात एसओपी में दी गई है.

इस काम में आईटी विभाग, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के समय दूसरे विभागों से भी समन्वय स्थापित करने और इनका सहयोग लेने का भी जिक्र किया गया है. इसके लिए सैटेलाइट इमेज के साथ सर्वे ऑफ इंडिया से भी निर्देशन और राय ली जाएगी. इस तरह इसमें तकनीक आधारित कार्यों को प्रशिक्षित अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा और इसमें काम करने वाले कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा.

इस दौरान वन और राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा सीमा स्तंभों का संयुक्त सत्यापन और पुष्टि की जाएगी. इस दौरान कुछ प्रकरण सामने आते हैं तो उनके निस्तारण के लिए तहसील स्तरीय समिति बनाई जाएगी. इसी तरह जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय समिति भी बनाई जाएगी. तहसील स्तर पर एसडीएम जिला स्तर पर जिलाधिकारी और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह समिति बनाई जाएगी. तकनीकी सहायक द्वारा किए गए जियो रेफरेंसिंग और डीजीपीएस सर्वेक्षणों की सटीकता विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तीसरे पक्ष से सत्यापन करना जरूरी होगा.

प्रदेश में वन विभाग के लिए जीआईएस आधारित वन एलआईएस-डीएसएस का संचालन किया जाएगा. वन विभाग में राज्य वन डाटा प्रबंधन केंद्र प्रमुख वन संरक्षक हॉफ के कार्यालय में स्थापित किया जाएगा. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति विभागों के बीच समन्वय और कार्य की प्रगति की समीक्षा करेगी.

प्रमुख वन संरक्षक का समीर सिन्हा ने कहा कि डिजिटल सीमांकन वन क्षेत्र के लिए बेहद बड़ा कदम है और इसके होने के बाद वन क्षेत्र की सीमाओं में गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं रह जाएगी.

