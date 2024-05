ETV Bharat / state

AIIMS की इस नई व्यवस्था से डॉक्टरों का दबाव होगा कम, जानिए- क्या होता है फ्लेबोटोमिस्ट - Phlebotomist hiring in AIIMS

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 13, 2024, 10:18 AM IST | Updated : May 13, 2024, 10:28 AM IST

एम्स के डॉक्टरों का दवाब होगा कम ( Source: ETV BHARAT Reporter )

