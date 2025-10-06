ETV Bharat / state

सोनीपत में हनी ट्रैप में शामिल पूरा परिवार, 4 महिलाओं समेत 9 गिरफ्तार, दिल्ली निवासी है गिरोह की सरगना शिवानी

सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में पुलिस ने हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है. गिरोह पर युवक को दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 40 लाख रुपये हड़पने का आरोप है. पुलिस ने इस मामले में 4 महिलाओं समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपये भी बरामद किए हैं.

पुलिस ने बिछाया जाल: पुलिस ने बताया कि "गिरोह की सरगना एक युवती है, जो अपने परिवार के साथ मिलकर लोगों को ठग रही थी. जिसमें सरगना शिवानी के साथ उसकी मां, बहन, भाई, 2 दोस्त और 2 वकील शामिल थे. पुलिस टीम ने जाल बिछाकर सभी को गिरफ्तार किया है. जबकि एक आरोपी आशीष अभी पुलिस गिरफ्त से फरार है. हालांकि पुलिस ने उसकी तलाश भी तेज कर दी है. जल्दी उसे गिरफ्तार किया जाएगा".

हनी ट्रैप में शामिल पूरा परिवार: पुलिस के मुताबिक, दिल्ली निवासी शिवानी सोनीपत के कुंडली में एक फैक्ट्री में नौकरी करने आई थी. वहां उसने फैक्ट्री मालिक को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे अवैध संबंध बनाए और फिर 2 लाख रुपये की मांग कर अपनी साथी के खाते में जमा करवाए. इसके बाद उसने नरेला थाने में फैक्ट्री मालिक के खिलाफ रेप की झूठी शिकायत दर्ज कराई और 40 लाख रुपये की मांग करने लगी.