ETV Bharat / state

सोनीपत में हनी ट्रैप में शामिल पूरा परिवार, 4 महिलाओं समेत 9 गिरफ्तार, दिल्ली निवासी है गिरोह की सरगना शिवानी

सोनीपत में हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरोह की सरगना शिवानी दिल्ली निवासी है.

सोनीपत में हनी ट्रैप
सोनीपत में हनी ट्रैप (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 6, 2025 at 10:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में पुलिस ने हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है. गिरोह पर युवक को दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 40 लाख रुपये हड़पने का आरोप है. पुलिस ने इस मामले में 4 महिलाओं समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपये भी बरामद किए हैं.

पुलिस ने बिछाया जाल: पुलिस ने बताया कि "गिरोह की सरगना एक युवती है, जो अपने परिवार के साथ मिलकर लोगों को ठग रही थी. जिसमें सरगना शिवानी के साथ उसकी मां, बहन, भाई, 2 दोस्त और 2 वकील शामिल थे. पुलिस टीम ने जाल बिछाकर सभी को गिरफ्तार किया है. जबकि एक आरोपी आशीष अभी पुलिस गिरफ्त से फरार है. हालांकि पुलिस ने उसकी तलाश भी तेज कर दी है. जल्दी उसे गिरफ्तार किया जाएगा".

हनी ट्रैप में शामिल पूरा परिवार: पुलिस के मुताबिक, दिल्ली निवासी शिवानी सोनीपत के कुंडली में एक फैक्ट्री में नौकरी करने आई थी. वहां उसने फैक्ट्री मालिक को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे अवैध संबंध बनाए और फिर 2 लाख रुपये की मांग कर अपनी साथी के खाते में जमा करवाए. इसके बाद उसने नरेला थाने में फैक्ट्री मालिक के खिलाफ रेप की झूठी शिकायत दर्ज कराई और 40 लाख रुपये की मांग करने लगी.

सोनीपत में हनी ट्रैप में शामिल पूरा परिवार (Etv Bharat)

फैक्ट्री मालिक को फंसाया: व्यवसायी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और मुरथल के एक ढाबे पर छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने शिवानी, उसकी मां, बहन, भाई और दोस्तों समेत कुल 9 लोगों को काबू किया. डीसीपी पूर्वी प्रबीन ने बताया कि "पुलिस ने 40 लाख रुपये नकद और 9 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और एक फरार आरोपी की भी तलाश की जा रही है".

ये भी पढ़ें: जींद में हनी ट्रैप: ब्लैकमेल करने वाली महिला गिरफ्तार, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करती थी वसूली

ये भी पढ़ें: हनी ट्रैप में फंसाकर राजस्थान के युवक को फरीदाबाद में बंधक बनाया, जान बचाने के लिए अर्धनग्न अवस्था में छत से कूदा

For All Latest Updates

TAGGED:

9 ARRESTED INCLUDING 4 WOMENSONIPAT HONEY TRAPसोनीपत में हनी ट्रैप9 लोग गिरफ्तारSONIPAT HONEY TRAP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.